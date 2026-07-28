L'Oktoberfest Cuneo salterà l'edizione 2026: "Lavoriamo a un progetto per riportare l'evento in città"

In una nota la Sidevents Srl, società cuneese che da sempre organizza l’Oktoberfest Cuneo, comunica la decisione di rimandare all’anno prossimo la 9ª edizione dell’evento nato nel 2016 nell’ex Piazza d’Armi.

"Nel 2022 – vi si spiega – il trasloco 'obbligato' e provvisorio nell’area del Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta per far spazio al Parco Parri, ha comportato un progressivo e significativo aumento dei costi vivi e una serie di complicazioni logistiche e burocratiche a livello organizzativo, che quest’anno hanno trovato una soluzione tardiva e parziale, tanto da non permettere più di avere i tempi tecnici necessari per arrivare in tempo a stappare la prima botte a fine settembre, come tradizione della manifestazione.

Così, dopo che l’attesa di individuare una location più funzionale all’organizzazione dell’evento si è protratta per quattro anni, gli organizzatori si stanno concentrando sulla preparazione di un nuovo progetto di ritorno alle origini, per farsi trovare pronti a restituire alla Città e al pubblico dell’Oktoberfest Cuneo un evento ancora più performante e all’altezza delle aspettative degli sponsor, dei fornitori, dei collaboratori, del personale, dei partner e di tutto l’indotto generato dalla manifestazione".