Brossasco, tutti pronti a cantare le canzoni dei Nomadi con i Controvento

A Brossasco sono già tutti pronti a cantare le canzoni dei Nomadi con i Controvento. Sabato 1° agosto, dalle ore 21, la Tribute band farà un incantesimo, suonando brani che non invecchiano e continuano a far sognare diverse generazioni.

Nella nuova tappa del tour estivo, che tocca uno dei più bei paesi della Granda, confluiranno tanti appassionati già carichi a molla per un live che si prospetta ricco di intensità sonore e forte impegno sociale.

Sul palco, allestito presso l'area sportiva parrocchiale in via Castello, saliranno Andrea Biglieri (voce), Simone Baudino (batteria), Demetra Bertino (violino), Giuliano Mazza (chitarra), Elena Crolle (tastiera) e Paolo Branca (basso). In regia ci sarà lo staff con Ivana, Marco, Adalberto e Salvatore per regalare al pubblico le più avvolgenti e moderne scenografie.

Così il gruppo: «Siamo felici ed orgogliosi di essere in concerto a Brossasco, piccolo e splendido paese, denominato anche "Capitale del legno" della bellissima Valle Varaita, nell'ambito della festa patronale della Madonna della Neve. Potrete ascoltare e cantare con noi un'infinità di canzoni dei Nomadi, con la nostra esecuzione dei più bei brani dal 1963 ad oggi».

Ah ... vi abbiamo detto che è tutto gratuito?