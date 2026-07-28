"Aspettando Riccardo e Claudio": ultimi giorni per iscriversi al concorso di cover dedicato a Cocciante e Baglioni

Ultimi giorni per iscriversi ad "Aspettando Riccardo e Claudio", il concorso musicale di cover promosso dal Comune di Manta per celebrare Riccardo Cocciante e Claudio Baglioni, protagonisti dei concerti in programma all'Anfiteatro dell'Anima di Cervere il 3 settembre 2026 e il 4 settembre 2027.

Le candidature gratuite resteranno aperte fino a domenica 9 agosto, ma i posti disponibili sono ormai agli sgoccioli, con adesioni già arrivate da tutta la provincia.

Il concorso si svolgerà martedì 1 settembre 2026 alle ore 21 a Cascina Aia, come evento collaterale di Anima Festival 2026, ed è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

«Le iscrizioni stanno procedendo bene – sottolinea la sindaca di Manta, Ivana Casale –, dopo il 9 agosto elaboreremo la scaletta definitiva della serata, che è ormai quasi al completo. Restano gli ultimi posti disponibili e invitiamo chi desidera mettersi alla prova a iscriversi entro la scadenza. Sarà una bellissima occasione per condividere la passione per due straordinari artisti davanti a un pubblico di appassionati».

Per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile sul sito del Comune di Manta, indicando almeno due canzoni di Riccardo Cocciante e almeno due canzoni di Claudio Baglioni che si intendono eseguire. La partecipazione è gratuita e le domande saranno accolte in ordine cronologico fino all'esaurimento dei posti disponibili. I candidati selezionati saranno successivamente contattati dall'organizzazione per la definizione della scaletta della serata. I concorrenti dovranno inoltre fornire le basi musicali originali dei brani scelti.

L'iniziativa nasce per accompagnare l'attesa dei concerti dei due grandi protagonisti della canzone italiana all'Anfiteatro dell'Anima di Cervere e rappresenta uno degli appuntamenti della collaborazione avviata quest'anno tra il Comune di Manta e Anima Festival.

«Da quest'anno il Comune di Manta è patrocinatore di Anima Festival e ha voluto rafforzare questo legame con un'iniziativa capace di coinvolgere direttamente il pubblico – osserva il sindaco –. Il concorso di cover "Aspettando Riccardo e Claudio" nasce per offrire agli appassionati di musica e ai talenti canori l'opportunità e l'emozione di essere protagonisti del percorso di avvicinamento ai concerti di Riccardo Cocciante e Claudio Baglioni».

Le esibizioni saranno valutate da una giuria composta da esperti di musica e opinion leader, che decreterà le migliori interpretazioni. Ai vincitori delle canzoni di Riccardo Cocciante e Claudio Baglioni saranno assegnati due biglietti per i rispettivi concerti all'Anfiteatro dell'Anima, mentre i secondi classificati riceveranno una cena per due persone nei ristoranti mantesi aderenti all'iniziativa.

«Abbiamo scelto una formula semplice e accessibile – aggiunge Casale – perché desideriamo che chiunque ami queste canzoni possa partecipare. Sarà una serata dedicata alla musica e alla valorizzazione delle capacità artistiche degli appassionati».

L'iniziativa è organizzata dal Comune di Manta con il supporto dell'Associazione Amici di Manta e delle aziende Multitel, Balfor, Iron Cut, Martina Design, Valvaraita Pneus, International Services Broker, Saluzzo Broker, Leonardo Web, Tipografia Graph Art, oltre ai ristoranti Le Chevalier Errant e Vecchio Camino.

Il termine per le iscrizioni è fissato al 9 agosto 2026.

Per informazioni: 328.6209002.