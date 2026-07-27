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Attualità | 27 luglio 2026, 19:41

Forte Albertino di Vinadio, un’estate di novità tra Temporary Shop, famiglie e ambiente

Dal 30 luglio al 30 agosto torna il pop up dedicato alle eccellenze del territorio; il 13 agosto debutta il percorso per i bambini da 0 a 3 anni e arriva anche “Fiori nei Cannoni”

Forte Albertino di Vinadio, un’estate di novità tra Temporary Shop, famiglie e ambiente

Il Forte Albertino di Vinadio si prepara a vivere un'estate all'insegna delle novità, con un ricco programma pensato per accompagnare visitatori di tutte le età alla scoperta della storia, della natura e delle tradizioni del territorio.

Dal 30 luglio al 30 agosto torna il Temporary Shop, il pop up store dedicato alle eccellenze del territorio, giunto alla sua 14ª edizione, mentre il 13 agosto inaugura "A piccoli passi", il nuovo percorso di visita dedicato alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni.

Tra le novità del 2026 anche "Fiori nei Cannoni", oasi di educazione ambientale che trasforma il Forte in un luogo di incontro tra patrimonio storico e biodiversità.

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