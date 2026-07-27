Caldo africano in arrivo sul Piemonte: da domani primi disagi anche nel Cuneese, nel weekend punte fino a 39 gradi

Dopo la parentesi di alcuni giorni con temporali e piogge che hanno rinfrescato l'ambiente, il caldo torna a intensificarsi sul Piemonte. Da domani, martedì 28 luglio, prenderà infatti il via una nuova ondata di calore che interesserà inizialmente il Cuneese e l'area di Torino, dove Arpa Piemonte ha previsto un livello 1 (giallo) di disagio bioclimatico, il primo gradino della scala di allerta.

Secondo il bollettino emesso oggi da Arpa Piemonte, martedì il debole disagio riguarderà Cuneo, Torino e Vercelli, mentre tutte le altre province resteranno al livello 0.

La situazione è destinata però ad aggravarsi da mercoledì 29 luglio, quando il disagio aumenterà ulteriormente. Cuneo, Torino e Vercelli saliranno infatti al livello 2 (arancione), indicativo di un moderato disagio bioclimatico, con possibili rischi per la salute soprattutto delle persone più fragili. Anche Alessandria, Asti, Biella, Novara e Verbano-Cusio-Ossola entreranno in livello 1, segno che l'ondata di calore si estenderà progressivamente a quasi tutto il Piemonte.

Le previsioni meteorologiche confermano un deciso cambio di scenario. La progressiva rimonta di un promontorio anticiclonico di origine subtropicale sull'Europa garantirà tempo stabile e soleggiato per tutta la settimana sulla regione. Contestualmente è attesa una sensibile risalita dello zero termico, che raggiungerà i 5.000 metri, accompagnata da un costante aumento delle temperature.

Già a partire da martedì le massime potranno superare i 34-35 gradi in pianura, mentre nel corso della settimana il caldo diventerà sempre più intenso. Per il prossimo fine settimana sono previste punte comprese tra 38 e 39 gradi, con condizioni di afa che contribuiranno ad aumentare la temperatura percepita.