BASKET / Ad Alba torna la Serie C femminile

Il basket femminile albese ritorna sul parquet per la stagione 2026/27 con una squadra senior rinnovata che prenderà parte al campionato di serie C.

Le “Twin Towns” dunque giocheranno per la prima volta nella loro storia ad Alba, grazie all’accordo con Olimpo Basket, e potranno disputare le gare casalinghe al Pala Langhe.

Gli allenamenti, per la cronica mancanza di spazi palestra per le ragazze nell’impianto di corso Langhe, si dovranno svolgere altrove: purtroppo, pur essendo il basket uno sport praticato a livello giovanile (e non solo …) da centinaia di tesserati del territorio, da anni si continua a non avere adeguate coperture di impianti sportivi in città, costringendo atleti, società e supporters a spostamenti nel circondario, senza offrire alla pallacanestro almeno una struttura all’altezza del movimento.

Ci si consola con la determinazione con la quale gli appassionati di Olimpo Basket e NovipiùCampus Piemonte continuano le attività, e con il ritorno del basket femminile, con un gruppocomposto per la gran parte da giovanissime ragazze di Alba e dintorni, guidato in panchina da coach Christian Sopegno.