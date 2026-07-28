Dogliani: un ferito nello scontro tra auto sulla Provinciale per Cissone

Ha provocato un ferito l’incidente stradale verificatosi poco prima delle 10 di questa mattina, martedì 28 luglio, in territorio di Dogliani.
Il sinistro si è verificato lungo la Strada Provinciale 58, in direzione di Cissone.
Qui due auto sono andate a scontrarsi violentemente.
Dopo l’urto una delle due ha proseguito la propria corsa finendo fuori dalla carreggiata.
All’interno di quest’ultima una persona, liberata dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alba giunti sul posto ad affiancare nei soccorsi i sanitari del servizio 118.
La persona è stata trasportata in ospedale per accertamenti.