"Il futuro ha nuovi orizzonti": grande partecipazione per la prima festa estiva di Banca di Cherasco

Una serata capace di unire emozione, partecipazione e senso di appartenenza. Con "Il futuro ha nuovi orizzonti", andato in scena il 23 luglio nell’area verde adiacente alla Sede di Roreto, Banca di Cherasco ha inaugurato un nuovo modo di vivere la relazione con il territorio, proponendo il suo primo evento estivo aperto a Soci, clienti e comunità.

L'iniziativa ha richiamato numerose famiglie, giovani e cittadini che hanno scelto di trascorrere una serata all'insegna della convivialità, della musica, dello street food e di un'esperienza davvero speciale: il volo vincolato della mongolfiera personalizzata con i colori della Banca e diventata, fin dal suo debutto, il simbolo di uno sguardo rivolto al futuro.

Il nome dell'evento racchiude il messaggio che Banca di Cherasco intende trasmettere: crescere significa avere il coraggio di esplorare nuove prospettive, continuando però a mantenere salde le proprie radici cooperative e il forte legame con il territorio.

“La mongolfiera è un'immagine che rappresenta perfettamente la nostra idea di banca – afferma il presidente Giovanni Claudio Olivero –. Salire significa cambiare punto di vista, osservare il territorio da una prospettiva diversa e immaginare nuovi percorsi di crescita. Ma ogni volo parte da terra e torna a terra: è un richiamo alle nostre radici, alla vicinanza con le persone e ai valori cooperativi che da sempre guidano il nostro operato”.

Sulla stessa linea il direttore generale Marco Carelli, che sottolinea come l'evento rappresenti un ulteriore tassello del percorso di innovazione intrapreso dalla Banca. “Vogliamo essere sempre più una banca capace di creare occasioni di incontro e di relazione. Il nostro compito non è soltanto offrire servizi finanziari, ma contribuire alla qualità della vita delle comunità in cui operiamo, sostenendo iniziative che generano valore, partecipazione e fiducia. La straordinaria risposta del pubblico ci conferma che questa è la direzione giusta”.

Durante tutta la serata la mongolfiera ha attirato l'attenzione di grandi e piccoli, regalando un'esperienza emozionante che ha saputo trasformare un semplice volo in un momento ricco di significato. Attorno ad essa si è sviluppata una festa vissuta con entusiasmo, tra musica e buon cibo.

L'evento conferma la volontà di Banca di Cherasco di continuare a investire nelle relazioni con il territorio, interpretando il proprio ruolo di banca cooperativa come promotrice di iniziative capaci di creare valore sociale oltre che economico.

Una banca che continua a innovare senza perdere la propria identità, che sceglie di guardare lontano restando vicina alle persone. Proprio come una mongolfiera: capace di salire verso nuovi orizzonti senza mai dimenticare il luogo da cui è partita.

Banca di Cherasco desidera ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla serata, i collaboratori che hanno contribuito all'organizzazione dell'evento e i partner che ne hanno reso possibile la realizzazione, condividendo un momento che ha saputo raccontare, con semplicità ed emozione, il volto di una banca sempre più vicina alla propria comunità.