Lavori sulla linea metropolitana Sfm4: bus sostitutivi tra Alba e Carmagnola

Disagi in vista per i viaggiatori della linea ferroviaria SFM4 (Ciriè–Alba). Nei fine settimana dell’1 e 2 agosto e del 29 e 30 agosto sono infatti previsti interventi programmati di manutenzione straordinaria tra le stazioni di Bra e Carmagnola.

Per garantire la continuità del servizio, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha predisposto un servizio di bus sostitutivi lungo la tratta Alba–Carmagnola. Una soluzione necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori limitando, per quanto possibile, l’impatto sul territorio.

I tempi di percorrenza potranno però subire variazioni in base alle condizioni del traffico stradale, con possibili allungamenti rispetto al normale servizio ferroviario. Per questo motivo, ai viaggiatori è consigliato di pianificare con attenzione i propri spostamenti.

Da segnalare inoltre alcune limitazioni: sui bus sostitutivi non è consentito il trasporto di biciclette e non sono ammessi animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani da assistenza.