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Cronaca | 25 luglio 2026, 08:09

Incidente al bivio tra le autostrade Torino-Savona e Asti-Cuneo: quattro persone alle cure del 118

La vettura sulla quale viaggiavano è andata a scontrarsi con il guardrail. Nella tarda serata di ieri soccorsi sulla A6 per un tamponamento presso l’area Rio Coloré

Immagine d'archivio

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Quattro le persone finite alle cure del servizio di emergenza 118 dopo un incidente verificatosi questa mattina, sabato 25 luglio, lungo lo svincolo al bivio tra l’autostrada A6 Torino-Savona e la A33 Asti-Cuneo, al chilometro 55+000 in direzione Savona. Erano da poco passate le ore 7.20 quando l’automobile sulla quale viaggiavano è andata a sbattere violentemente contro un guardrail.

Sul posto  stanno operando anche i vigili del fuoco volontari partiti dal distaccamento di Fossano, intervenuti per la messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

AUTO SI TAMPONANO SULLA A6

Nella tarda serata di ieri, venerdì 24, l’autostrada A6 Torino-Savona era stata teatro di un tamponamento tra due automobili avvenuto intorno alle ore 23.30 all’altezza dell’area Rio Coloré, presso Cavallermaggiore. Gli occupanti delle vetture non hanno subito gravi conseguenze. I soccorsi erano stato prestati dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco, giunti sul posto con squadre da Carmagnola e Racconigi.

UN FERITO NELL’AUTO FUORI STRADA A VICOFORTE

Una sola auto coinvolta nel sinistro verificatosi intorno all’una di questa notte a Vicoforte. Una persona è stata portata in ospedale per farsi medicare dal servizio di emergenza del 118, intervenuto sul posto insieme ai vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Mondovì.

Redazione

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