"Seva ca Bugia", cambia la viabilità a Ceva: ecco strade e piazze interessate

L’Amministrazione comunale segnala che, in occasione della manifestazione "Seva ca Bugia", sono istituite le seguenti modifiche alla viabilità:
divieto di sosta con il provvedimento della rimozione forzata in Ceva, piazza Gandolfi (stalli di sosta adiacenti il Palazzo Comunale) dalle ore 7 di venerdì 24.07.2026 alle ore 7 di domenica 26.07.2026;
divieto di sosta con il provvedimento della rimozione forzata e divieto di circolazione (a eccezione dei veicoli autorizzati) in Ceva, piazza Gandolfi, dalle ore 18 di venerdì 24.07.2026 alle ore 7 di domenica 26.07.2026;
divieto di sosta con il provvedimento della rimozione forzata e divieto di circolazione (a eccezione dei veicoli autorizzati) in Ceva, piazza Vittorio Emanuele II, vicolo Cairoli e via Roma dalle ore 8 di sabato 25.07.2026 alle ore 7 di domenica 26.07.2026;
divieto di sosta con il provvedimento della rimozione forzata e divieto di circolazione (a eccezione dei veicoli autorizzati) in Ceva, via C. Marenco, via S. Barberis (tratto compreso dall’intersezione con vicolo Cairoli all’intersezione con via C. Marenco), via Sauli e via Pallavicino, dalle ore 14 di sabato 25.07.2026 alle ore 7 di domenica 26.07.2026.
Si invitano i cittadini alla massima prudenza.