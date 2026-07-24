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Viabilità | 24 luglio 2026, 16:30

"Seva ca Bugia", cambia la viabilità a Ceva: ecco strade e piazze interessate

In occasione della manifestazione scattano divieti di sosta, rimozione forzata e chiusure al traffico tra il 24 e il 26 luglio. L'Amministrazione comunale invita i cittadini alla massima prudenza

&quot;Seva ca Bugia&quot;, cambia la viabilità a Ceva: ecco strade e piazze interessate

L’Amministrazione comunale segnala che, in occasione della manifestazione "Seva ca Bugia", sono istituite le seguenti modifiche alla viabilità:

divieto di sosta con il provvedimento della rimozione forzata in Ceva, piazza Gandolfi (stalli di sosta adiacenti il Palazzo Comunale) dalle ore 7 di venerdì 24.07.2026 alle ore 7 di domenica 26.07.2026;

divieto di sosta con il provvedimento della rimozione forzata e divieto di circolazione (a eccezione dei veicoli autorizzati) in Ceva, piazza Gandolfi, dalle ore 18 di venerdì 24.07.2026 alle ore 7 di domenica 26.07.2026;

divieto di sosta con il provvedimento della rimozione forzata e divieto di circolazione (a eccezione dei veicoli autorizzati) in Ceva, piazza Vittorio Emanuele II, vicolo Cairoli e via Roma dalle ore 8 di sabato 25.07.2026 alle ore 7 di domenica 26.07.2026;

divieto di sosta con il provvedimento della rimozione forzata e divieto di circolazione (a eccezione dei veicoli autorizzati) in Ceva, via C. Marenco, via S. Barberis (tratto compreso dall’intersezione con vicolo Cairoli all’intersezione con via C. Marenco), via Sauli e via Pallavicino, dalle ore 14 di sabato 25.07.2026 alle ore 7 di domenica 26.07.2026.

Si invitano i cittadini alla massima prudenza.

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