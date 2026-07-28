Bra, modifiche temporanee alla viabilità in via Trento Trieste

A partire da lunedì 3 agosto 2026 prenderanno il via i lavori di asfaltatura di via Trento Trieste nel tratto compreso tra via Ronchi della Rocca e piazza Roma. L'intervento, salvo condizioni metereologiche avverse, dovrebbe prolungarsi per circa una settimana.

Per consentire la migliore gestione del traffico veicolare verranno apportate alcune significative modifiche alla viabilità. Nel dettaglio, verrà istituito:

Un senso unico alternato in via Trento Trieste nel tratto compreso tra l'intersezione con via Ronchi della Rocca e piazza Roma gestito con impianto semaforico e/o movieri.

Un divieto di transito nella corsia di fronte alla stazione in direzione piazza Giolitti, con deviazione traffico veicolare attorno a piazza Roma.

Un divieto di transito attraverso il passaggio a livello di piazza Roma, con chiusura a mezzo di transenne ogni giorno dalle 7 alle 18.

La sospensione temporanea dell'impianto semaforico per passaggio pedonale di fronte a stazione.

Contestualmente, verrà disposto a partire dalle 7 un divieto di sosta in:

Piazza Carabinieri Caduti di Nassirya e Forze di Pace nelle due corsie adiacenti via Trento Trieste (metà parcheggio).

Via Trento Trieste all'altezza dei civici 8C-8D e 12.

Piazza Roma tra via Audisio e piazza Carlo Alberto ambo i lati e su piazza Carlo Alberto nelle zone di fermata bus.

Le fermate delle linee dei bus urbani e extraurbani saranno trasferite dal Movicentro a piazza Roma nel tratto tra via Audisio e piazza Carlo Alberto.