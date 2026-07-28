Salumi Citterio, oltre un secolo di passione per il vero gusto italiano

Ci sono marchi che entrano nella memoria collettiva non solo per i loro prodotti, ma per il modo in cui accompagnano le abitudini di ogni giorno. Citterio appartiene a questa categoria: un nome storico dei salumi italiani, capace di attraversare più generazioni mantenendo riconoscibilità, cura e attenzione al gusto. In un mercato alimentare in continua trasformazione, dove i consumatori cercano ingredienti affidabili e coerenti con la tradizione, il Salumificio continua a rappresentare un riferimento per chi vuole portare in tavola sapori autentici, adatti a tutte le occasioni.

Una storia che nasce da passione e visione

La storia di Citterio affonda le radici in un’Italia che stava cambiando, tra sviluppo industriale, nuovi bisogni alimentari e desiderio di portare lontano i sapori del territorio. Il valore di un percorso così lungo, però, sta nella capacità di conservare il metodo: selezione delle materie prime, rispetto delle lavorazioni, controllo della qualità e attenzione costante all’evoluzione del gusto. È questa continuità a rendere credibile un marchio nel tempo, soprattutto nel momento in cui il prodotto arriva sulle tavole delle famiglie e tra le mani dei professionisti della ristorazione.

I territori come patrimonio di gusto

Parlare di salumi italiani significa parlare anche di territori. Ogni specialità porta con sé un’identità precisa: profumi, tecniche, stagionature e ricette che raccontano luoghi diversi del Paese. Il catalogo Citterio valorizza questo patrimonio attraverso prodotti capaci di rispondere a esigenze differenti: dal tagliere conviviale al panino preparato al momento, dall’antipasto elegante alla ricetta veloce per una cena informale.

Il vero gusto diventa così la somma di gesti e saperi antichi, che permettono al prodotto di mantenere la propria identità. La scelta di un salume di qualità può infatti trasformare anche una preparazione semplice in un piatto d’effetto: una focaccia con prosciutto crudo e verdure grigliate, una piadina con salame e formaggio fresco, oppure un’insalata con bresaola, rucola e scaglie di grana.

Tradizione e innovazione per i nuovi consumi

La forza di un Salumificio storico si misura anche nella capacità di innovare senza perdere identità. Oggi i consumatori chiedono prodotti pratici, porzioni gestibili, confezioni funzionali e idee adatte a stili di vita dinamici. La tradizione resta il punto di partenza, ma deve dialogare con occasioni nuove: pausa pranzo, aperitivo, merenda salata, picnic, brunch e ricette da preparare in pochi minuti.

Per scoprire più da vicino il mondo del Salumificio e le linee di prodotto, su Citterio.com troverai tantissime ispirazioni pensate per la tua cucina. Una storia italiana che continua a evolvere, restando fedele a ciò che l’ha resa riconoscibile: passione, competenza e gusto.















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