Roccavione: nasce AC Service Group Srl e apre i battenti il Rukka Garden & Food

A Roccavione prende ufficialmente il via una nuova realtà imprenditoriale destinata a riunire sotto un unico marchio diverse attività già presenti e operative sul territorio. Si tratta di AC Service Group Srl, società nata con l’obiettivo di coordinare e sviluppare in modo integrato i numerosi settori imprenditoriali riconducibili ad Alessio Chiapale, amministratore delegato della società insieme alla moglie Arianna Fantino.

Nonostante la giovane età, Alessio Chiapale è una figura imprenditoriale conosciuta sul territorio per aver sviluppato in pochi anni un importante progetto di crescita imprenditoriale, fondato sulla professionalità, sull’organizzazione e sulla valorizzazione delle risorse locali.

Oggi il gruppo può contare su un’organizzazione composta da circa 25 collaboratori, suddivisi in squadre specializzate, ciascuna dedicata al proprio settore e alle proprie mansioni. Particolare attenzione viene inoltre riservata alla sicurezza sul lavoro, uno dei principi cardine dell’azienda. Il gruppo dispone infatti di un parco macchine composto da circa 20 mezzi e attrezzature di ultima generazione, costantemente rinnovati nel corso degli anni per mantenere elevati standard di sicurezza, migliorare l’efficienza operativa e ridurre al minimo le lavorazioni manuali, garantendo così una maggiore tutela degli operatori.

Questa organizzazione consente di offrire un servizio rapido, completo e altamente specializzato, rivolto a clienti privati, aziende, enti pubblici e importanti realtà industriali operanti anche a livello nazionale e internazionale, con le quali il gruppo ha instaurato negli anni consolidati rapporti di collaborazione.

AC Service Group Srl riunisce competenze che spaziano dalla manutenzione del verde ai lavori forestali, dall’ingegneria naturalistica all’edilizia acrobatica e ai lavori in fune, passando per movimento terra, scavi, sgombero neve, produzione di legna da ardere e cippato, fino alla progettazione e realizzazione di arredi e sculture artistiche in legno.

Tra queste spicca il lavoro artistico del noto Barba Brisiu, autore della monumentale scultura “Il Guardiano”, realizzata proprio a Roccavione e divenuta uno dei simboli del paese. Sono inoltre già in fase di progettazione nuove opere monumentali che verranno installate nei comuni limitrofi, ciascuna ispirata alla storia, alle tradizioni e all’identità del territorio che la ospiterà, contribuendo a valorizzarne il patrimonio storico, culturale e turistico.

Uno dei primi progetti sviluppati sotto il nuovo marchio è Rukka Garden & Food, il nuovo punto di ristoro situato presso i locali di proprietà del Comune di Roccavione, all’interno dell’area degli impianti sportivi.

La gestione della struttura è stata affidata a seguito del bando pubblico indetto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Giraudo, consentendo di restituire nuova vita a una parte importante del paese e offrendo nuovamente un servizio atteso da cittadini, famiglie, associazioni sportive e visitatori. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione dell’area sportiva e ricreativa, frutto della costante attenzione dell’Amministrazione comunale verso il miglioramento delle diverse zone del territorio comunale.

L’area rappresenta oggi uno dei principali poli sportivi e ricreativi di Roccavione grazie alla presenza del campo da calcio, di una società calcistica in continua crescita, del nuovo campo da calcetto in erba sintetica recentemente riqualificato, dei campi da Green Volley, di un ampio parcheggio e della nuova area dedicata alla sosta dei camper con servizi di carico e scarico, ormai prossima al completamento.

Rukka Garden & Food nasce con l’obiettivo di diventare un punto di ritrovo per tutte le età, offrendo un ambiente familiare, moderno e immerso nel verde.

A poche settimane dall’apertura, i primi riscontri della clientela evidenziano un apprezzamento per il buon rapporto qualità-prezzo, per la qualità delle proposte gastronomiche e delle bevande, per l’atmosfera accogliente del locale e per la disponibilità e la cordialità dello staff, elementi che stanno contribuendo a far conoscere e apprezzare Rukka Garden & Food sul territorio.

Attualmente il locale è aperto da metà mattina fino a tarda sera e propone pranzi di lavoro a 13 euro, preparati privilegiando materie prime acquistate presso produttori, aziende agricole e attività commerciali del territorio, contribuendo così a valorizzare le eccellenze locali e a sostenere l’economia della zona.

Ogni sera sono disponibili panini, piadine e toast, oltre a serate a tema. Con l’arrivo della stagione invernale verrà inoltre attivato il servizio colazioni, ampliando ulteriormente l’offerta e rendendo il locale un punto di riferimento durante tutto l’arco della giornata.

Tra le prossime iniziative è prevista l’introduzione di tessere fedeltà, pensate per premiare i clienti abituali con sconti e vantaggi dedicati, favorendo un rapporto sempre più stretto con la clientela.

Il locale offrirà inoltre la possibilità di seguire in diretta i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, tra cui le partite di Serie A, della UEFA Champions League, i principali tornei di tennis, il MotoGP, la Formula 1 e gli altri grandi appuntamenti sportivi.

La struttura dispone di un ampio dehor esterno immerso nel verde e di un comodo parcheggio, diventando un punto di incontro ideale per famiglie, sportivi, turisti e lavoratori.

Con la nascita di AC Service Group Srl prende così forma un progetto imprenditoriale che punta a creare occupazione, investire sul territorio e offrire servizi altamente qualificati in molteplici settori. Una realtà che unisce esperienza, innovazione e organizzazione con l’obiettivo di continuare a crescere, valorizzare il territorio cuneese e offrire servizi sempre più completi e di qualità, contribuendo allo sviluppo economico e sociale della comunità