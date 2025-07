Scuole superiori a Mondovì, entro fine agosto incontro tra Provincia e AslCn1 per il "Michelotti"

Dovrebbe svolgersi entro la fine di agosto un incontro tra la Provincia di Cuneo e l'AslCn1 per la trattativa relativa all'acquisizione del "Michelotti", padiglione dell'ex ospedale Santa Croce di Mondovì Piazza.

Anche se l'edilizia delle scuole superiori è di competenza della Provincia, il tema è riemerso nel corso dell'ultimo consiglio comunale, lo scorso giovedì 24 luglio, a seguito di un'interrogazione, sono i consiglieri del centrosinistra, Cesare Morandini, Laura Gasco e Davide Oreglia che chiedevano riscontro sui "dettagli dell’accordo di partenariato pubblico privato con la Editel di Nucetto, la cui presenza è determinante e complementare all’operazione Licei, rispetto anche agli impegni informali del novembre 2023".

A rispondere è stato il sindaco, Luca Robaldo, nonché presidente dell'Ente Provinciale che ha chiarito: "Al momento siamo in fase interlocutoria, la competenza delle superiori è della Provincia, non del Comune. In ogni caso, l'accordo assunto con Editel nel 2023 rimane tale e non ha scadenza: non vi è nessun progetto messo a bando per ora, il tutto potrà prendere avvio solo dopo la conclusione - speriamo positiva - per l'acquisto del padiglione Michelotti, seguendo tutte le procedure del caso. Entro fine agosto è previsto un incontro tra Provincia e AslCn1".

Il primo step sarà quindi il concludersi della trattativa tra enti pubblici per l'acquisizione dello stabile che - si spera - possa avvenire entro il 2026.

L'edificio, messo all'asta più volte dall'AslCn1, non ha mai ricevuto offerte, anche se la Provincia di Cuneo, aveva in più occasioni mostrato interesse per poter collocare qui i Licei (leggi qui). La base d'asta partiva da 1 milione e 235mila euro, un prezzo considerevole per l'immobile, composto da due blocchi, che non è sottoposto a vincoli da parte della Soprintendenza dei beni culturali, a differenza del "Gallo", ma - in base al nuovo piano regolatore cittadino - sorge in un'area destinata ad ospitare servizi e che, dunque, non potrebbe essere utilizzata per edifici residenziali, ricettive o attività commerciali.

Negli scorsi mesi, per la prima volta, la Provincia di Cuneo ha presentato all'AslCn1 richiesta formale di manifestazione di interesse all'acquisto del padiglione. La richiesta prevede l'avvio della trattativa fra Enti in base alla L.R. 8/1995.

Se l'esito delle interlocuzioni sarà positivo potrà quindi aprirsi un nuovo capitolo per le scuole superiori di Mondovì, dando così seguito al complesso 'gioco ad incastro' per la riorganizzazione scolastica a Piazza che ha visto già la realizzazione del nuovo "Baruffi" alla Polveriera, con la nuova palestra, l'abbattimento delle aule dell'Alberghiero lambite dalla frana nel 2017 (leggi qui), e l'abbattimento dell'ex edificio progettato da Gabetti-Isola che avverrà entro il prossimo anno.

[La collina di Piazza dopo l'abbattimento del Baruffi]

Sono già iniziate le prime fasi di cantiere propedeutiche per la demolizione del Baruffi. In queste settimane saranno installati i tiranti per i lavori che dovranno rispettare le tempistiche del PNRR, con il quale è sostenuto l'intervento. Tra la fine dell'anno e l'inizio del 2026 prenderà avvio la fase operativa di demolizione e i lavori dovranno chiudersi entro la primavera: il vecchio edificio scomparirà, ma resterà la palestra di monte, che continuerà ad avere la propria funzione.

I LICEI AL MICHELOTTI

Se andrà a buon fine l'acquisizione del "Michelotti-Bertone" il lcieo "Vasco Beccaria Govone" troverà 'casa' nell'area dell'ex padiglione dell'ospedale. Il progetto prevede l'abbattimento dei due "contenitori vuoti", la creazione di un nuovo edificio e la collocazione di uffici, segreterie e presidenza nei locali adiacenti delle ex carceri (proprietà della Editel, ndr) attraverso un partenariato pubblico privato.

Dal nuovo anno scolastico, come anticipato negli scorsi mesi, 17 aule oggi afferenti ai Licei , in piazza IV Novembre, saranno nella disponibilità dell'Istituto Alberghiero. Queste aule ospiteranno le classi dell'Alberghiero che oggi frequentano le lezioni presso l'Istituto 'Baruffi'. Presso il nuovo edificio sito in via della Polveriera si trasferiranno le classi dei Licei a indirizzo Scientifico e a indirizzo sportivo che oggi frequentano le lezioni presso piazza IV Novembre. Il tutto con l'obiettivo di ridare all'Alberghiero una sede unitaria, dopo anni di dislocazioni in diversi punti della Città e ottenere anche una nuova sede per i licei.