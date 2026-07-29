Semplificazione: Bergesio (Lega): "Meno carte e sanzioni da Bruxelles, passo avanti per le imprese"

"Meno burocrazia e regole più semplici per far correre chi produce e lavora: è la rotta che la Lega segue da sempre per sostenere l'economia reale e liberare le nostre aziende dal peso della carta inutile. Con l'approvazione del parere favorevole nelle Commissioni Ambiente e Attività produttive del Senato facciamo un passo in più per sburocratizzare, dando una risposta concreta al tessuto produttivo. Andiamo finalmente a tagliare flussi e adempimenti informativi ormai superati verso Bruxelles in quattro comparti cruciali: alimenti irradiati, macchine da esterno, assistenza sanitaria transfrontaliera e apparecchiature radio. Avanti con l'impegno della Lega per meno burocrazia europea, zero costi per le casse pubbliche, più tempo e risorse restituiti a chi lavora".



​Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Industria e Agricoltura a Palazzo Madama e relatore sul provvedimento insieme alla collega senatrice Francesca Tubetti, a margine dei lavori delle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive in riferimento al via libera dato allo schema di decreto legislativo per la semplificazione degli obblighi informativi nei settori degli alimenti, dell'emissione acustica, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio.