Canale, politica e territorio alla Fiera del Pesco: il Roero diventa casa per Futuro Nazionale

Ci sono serate in cui la politica abbandona i toni formali delle istituzioni per ritrovare una dimensione più autentica, fatta di incontri, territorio e convivialità. È quanto accaduto martedì 28 luglio a Canale, in occasione dell’83ª edizione della Fiera del Pesco, dove Futuro Nazionale ha vissuto uno dei momenti più significativi del proprio percorso nel Cuneese.

A fare da cornice, una manifestazione che rappresenta un piccolo miracolo organizzativo: ogni anno il centro storico di Canale si trasforma in un palcoscenico di musica, sapori e comunità. Ma il valore della serata è stato anche nel lavoro di chi l’ha ideata e guidata. In primo piano l’Avvocato Erik Stefano Carlo Bodda, cassazionista e referente del Comitato 878 di Canale e del Roero, che ha accompagnato una delegazione del movimento in un percorso di scoperta e confronto.

Attorno allo stesso tavolo si sono ritrovati Beppe Lauria, delegato all’Assemblea Nazionale, e Simone Sava, referente del Comitato 732 di Cuneo, insieme a rappresentanti locali e simpatizzanti. Bodda ha aperto le porte del suo Roero, quello autentico, fatto di relazioni e conoscenza diretta del territorio, dimostrando come la politica possa nascere anche da momenti di condivisione concreta.

Dall’incontro è emerso un elemento sempre più evidente: il rafforzamento dell’asse tra Cuneo e Canale. Il capoluogo e il Roero iniziano a muoversi in modo coordinato, pur mantenendo ciascuno la propria identità, con una strategia comune che punta al radicamento e alla crescita organizzativa.

Nel corso della riunione sono stati affrontati temi centrali come la presenza amministrativa e le prossime scadenze del movimento. A sottolineare il significato dell’incontro è stato Simone Sava: "È stato un incontro proficuo, durante il quale abbiamo affrontato molti argomenti con l'obiettivo di far crescere ulteriormente il nostro movimento e consolidarne sempre di più la presenza in provincia di Cuneo. Abbiamo dedicato particolare attenzione anche al territorio del Roero, dove vogliamo rafforzare la nostra presenza e collaborare sempre più con gli amministratori locali, coinvolgendo persone capaci, competenti e animate dalla volontà di lavorare concretamente per il bene del Paese".

La serata è poi proseguita all’Òsto dër Masche, nei giardini del Castello Malabaila, dove l’enogastronomia locale ha completato l’esperienza: agnolotti del plin, friciula e il prosciutto arrosto con salsa dell’Oste hanno fatto da cornice a un momento conviviale particolarmente apprezzato.

Un ringraziamento va all’organizzazione della Fiera del Pesco, capace di offrire a Canale una settimana di eventi di qualità, e ai giovani dell’Òsto dër Masche per l’accoglienza. Ma soprattutto all’Avvocato Bodda, che ha trasformato un incontro politico in un’esperienza di comunità.

Futuro Nazionale, nel Roero, sembra aver trovato casa. E Cuneo, oggi, è già poco più che una porta accanto.