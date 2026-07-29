 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 29 luglio 2026, 16:50

CALCIO FEMMINILE / "Titolo sportivo in vendita, ricavato devoluto alla Fondazione Vialli e Mauro": la Freedom FC Women chiude i battenti

"Le motivazioni della scelta, così come i chiarimenti sulle voci relative a operazioni di vendita attribuite alla proprietà negli ultimi mesi, saranno comunicate nella conferenza stampa fissata per il giorno 7 agosto"

(foto di repertorio)

(foto di repertorio)

"Le motivazioni della scelta, così come i chiarimenti sulle voci relative a operazioni di vendita attribuite alla proprietà negli ultimi mesi, saranno comunicate nella conferenza stampa fissata per il giorno 7 agosto 2026. Nella stessa occasione verrà chiarito il futuro della società per la stagione 2026/2027".

Si chiude così il comunicato diramato dalla Freedom FC Women pubblicato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 luglio. Un breve annuncio che segue settimane di indiscrezioni, notizie ufficiose e pettegolezzi sul futuro della società cuneese.

Il titolo sportivo è in vendita, il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Vialli e Mauro. Questo il succo della notizia che verrà spiegata nei dettagli la prossima settimana.

Il comunicato ufficiale

"Dopo cinque stagioni sportive entusiasmanti che hanno visto la nascita della società con la partecipazione al campionato di Eccellenza, la promozione in Serie C e la partecipazione a tre campionati di Serie B, Freedom FC SSD a r.l. - secondo polo di calcio femminile del Piemonte - comunica che il titolo sportivo è in vendita e che il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Vialli e Mauro".

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium