Non è in pericolo di vita l’operaio ustionato dalla corrente elettrica a Fossano

E’ di trenta giorni salvo complicazioni la prognosi che gli specialisti del Cto di Torino hanno formulato per l’operaio che nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 luglio, è stato involontario protagonista dell’incidente sul lavoro verificatosi in via San Giovenale a Fossano.

L’uomo, un 37enne, stava operando presso la cabina elettrica di un impianto fotovoltaico quando è stato folgorato da una scarica che gli ha procurato ustioni di secondo grado sul 20% della superficie corporea. In cura presso l’area Grandi Traumi del pronto soccorso torinese, le sue condizioni non sarebbero fortunatamente tali da fare temere per la sua vita.

Sull’incidente sono come sempre in corso gli accertamenti messi in atto dai funzionari del Servizio Prevenzione Infortuni (Spresal) dell’Asl Cn1, che sempre ieri era stato chiamato a verificare il rispetto delle normative in tema di sicurezza per un altro infortunio in ambiente lavorativo, avvenuto presso un cantiere edile in viale degli Angeli a Cuneo. Qui un uomo è caduto da un’impalcatura procurandosi traumi che ne hanno consigliato il trasporto all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo con un codice di gravità giallo.

Una settimana fa, martedì 22 luglio, il grave incidente verificatosi presso lo stabilimento Michelin di Cuneo, dove un operaio 54enne era stato investito da un mezzo pesante in manovra, rimediando gravi lesioni agli arti inferiori.