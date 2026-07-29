Alba, firmate le convenzioni per la gestione di due impianti sportivi cittadini

Sono state sottoscritte questa mattina, mercoledì 29 luglio, nel Palazzo comunale, le convenzioni per l'affidamento della gestione di due importanti impianti sportivi cittadini: il campo sportivo "Giorgio Ferrini" di corso Langhe e l'impianto sportivo "Paolo Brusco" di via Pinot Gallizio.

Alla firma erano presenti il sindaco Alberto Gatto, l'assessore allo Sport Davide Tibaldi, la dirigente della Ripartizione Opere Pubbliche arch. Daniela Albano, che ha sottoscritto le convenzioni per il Comune di Alba, il presidente dell'A.S.D. Stella Maris, Giancarlo Bosio, e il presidente dell'A.S.D. Santa Margherita, Oscar Grosso.

Le convenzioni affidano alle due associazioni sportive la gestione degli impianti con l'obiettivo di garantirne la piena funzionalità, la manutenzione ordinaria e la massima fruibilità da parte delle società sportive e della comunità, valorizzando il ruolo svolto dal volontariato sportivo nella promozione dell'attività di base e nella crescita dei giovani atleti.

L'Amministrazione comunale conferma così la volontà di proseguire nella collaborazione con le società sportive del territorio, riconoscendone l'impegno quotidiano nella gestione degli impianti e nella diffusione dei valori dello sport.

Il sindaco Alberto Gatto e l'assessore allo Sport Davide Tibaldi dichiarano congiuntamente: "La firma di queste convenzioni rappresenta un passaggio importante per assicurare continuità e qualità nella gestione di due impianti sportivi molto frequentati e fondamentali per la vita delle rispettive società e della comunità. Le associazioni sportive sono un presidio educativo e sociale oltre che sportivo: grazie all'impegno dei loro dirigenti e dei tanti volontari garantiscono ogni giorno opportunità di crescita, inclusione e aggregazione per centinaia di ragazze e ragazzi. Come Amministrazione comunale continuiamo a investire nello sport, sostenendo chi opera con competenza e passione per mantenere vivi e accoglienti gli impianti e promuovere la pratica sportiva".