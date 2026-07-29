Conferme e novità all'interno del Team Cuneo Volley

Dopo la conferma dei Tecnici Battocchio, Rizzo e Genre, il Cuneo Volley prosegue nel dare continuità anche all'interno dello staff medico, con la piena fiducia al Medico Sociale, Dott. Matteo Parola, all'Ortopedico Dott. Gabriele Pisanu, allo Studio Fisioterapico FisiOne rappresentato da Gianlorenzo e Alberto Santoro, ed infine la collaborazione con il Centro Medico Sportivo Helix nella persona del Direttore Sanitario, il Dott. Corrado Biolè.

"La continuità, professionale ed umana, che c'è nei tecnici e sanitari è sintomatica della soddisfazione e della stima che io personalmente nutro verso tutti loro, sentimento che credo sia condiviso dalla società – ha sottolineato Coach Battocchio nel parlare del proprio Team, proseguendo - Sono persone sincere e affidabili, la conferma credo sia un segnale importante di stima e fiducia che ci è stato dato. Questo, con il lavoro imprescindibile e la presenza discreta, puntuale e non scontata di Silvia e Stella e la regia, di qualità eccelsa, ed umanità ancor di più di Paolo, è un mattone fondamentale sul quale costruire la nostra strada".

La Società biancoblù ringrazia profondamente Michele Avico ed Emanuele Careddu per l'encomiabile lavoro svolto nelle ultime due stagioni e la professionalità dimostrata in ogni situazione, augurando loro il meglio nei progetti futuri.

New entry del Team il Preparatore Atletico Valerio Grossi e la Fisioterapista di campo Jimena Festino, entrambi con esperienza nel mondo della pallavolo ad alto livello all'interno di Club e/o Nazionali.

L'Head Coach ha così commentato i nuovi innesti: "Credo che uno dei motivi di queste ottime annate sportive risieda nella crescita dello staff: in questo senso, l'arrivo di Valerio e Jimena è un ulteriore step di crescita, determinante per continuare a sognare. Si tratta di due professionisti molto bravi, specializzati e affamati, con etica e cultura del lavoro, che sono sicuro si integreranno al meglio con il resto dello staff, fatto di persone di livello altissimo e che hanno portato Cuneo dov'è. Sono molto contento che la Società abbia sposato la mia filosofia della crescita della struttura come radice per gli alberi di domani: sta a tutti far sì che crescano rigogliosi con continuità".

Queste le prime dichiarazioni del neo Preparatore Atletico Valerio Grossi: "La storia pallavolistica di Cuneo e la buona reputazione della Società hanno determinato la mia scelta. Con il Coach, parte dello staff e alcuni atleti ci siamo già visti a maggio durante gli allenamenti extra season e le prime impressioni sono state ottime, in quanto ho notato da parte di tutti un grande entusiasmo e abbiamo impostato il lavoro della prossima stagione. Con gli altri giocatori (esclusi i convocati in nazionale) ho già iniziato il lavoro di preparazione a distanza. ⁠L'obiettivo stagionale, mio personale, è diventare un punto di riferimento per i ragazzi, farli crescere atleticamente e creare un rapporto di fiducia".

"Ho tantissima aspettativa per tutto ciò che ci aspetta; avere l'opportunità di far parte della realtà Cuneo Volley è un vero onore. Sono in contatto con Coach Battocchio, lo staff e i giocatori già da qualche mese e si può già toccare con mano l'enorme professionalità e l'impegno che ci sono verso questo progetto. Il mio obiettivo è mettere a disposizione della squadra tutto ciò che è nelle mie possibilità per aiutarli a gestire i fastidi quotidiani, ottimizzare il loro rendimento e minimizzare i rischi fisici, assicurando che ogni giocatore arrivi nella sua versione migliore a ogni allenamento e partita" - si è così espressa la neo Fisioterapista di campo Jimena Festino.