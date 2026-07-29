SCI ALPINO / Prosegue la preparazione degli azzurri, Marta Bassino a Cervinia

Una parte della squadra maschile della velocità di Coppa del mondo scia sul ghiacciaio di Cervinia (Ao) fino a venerdì 31 luglio con Benjamin Alliod, Guglielmo Bosca, Marco Abbruzzese e Gregorio Bernardi, accompagnati dai tecnici Henri Battilani e Cristian Corradino. L’altra parte del team composta da Mattia Casse, Florian Schieder, Max Perathoner, il rientrante Niccolò Molteni sono al lavoro sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio fino a giovedì 30 luglio insieme agli specialisti delle discipline tecniche Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Edoardo Saracco, Tobias Kastlunger, Simon Talacci, Tommaso Saccardi e Luca De Aliprandini. A seguirli il direttore tecnico Max Carca e gli allenatori Max Blardone, Giancarlo Bergamelli, Alexander Prosch, Davide Marchetti, Lorenzo Galli, Peter Fill e Marco Gullino.

Il gruppo femminile delle discipline tecniche di Coppa del mondo viaggia verso il Belgio, con destinazione l’impianto al coperto di Peer, per un allenamento fra i pali stretti che parte venerdì 31 luglio e si conclude mercoledì 5 agosto con Anna Trocker, Emilia Mondinelli, Alice Pazzaglia, Giorgia Collomb, Marta Rossetti e Giulia Valleriani, seguite dall’allenatore responsabile Luca Agazzi e dai tecnici Daniele Simoncelli, Pietro Taricco e Pietro Fontana. Tutto il gruppo, comprendente anche Lara Della Mea (che però non andrà a Peer) si ritrova il giorno precedente per i consueti test atletici allo Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Va). Un altro terzetto composto da Marta Bassino, Laura Pirovano ed Elena Curtoni (a cui si aggiunge Giorgia Collomb) è impegnato a Cervinia (Ao) fino a venerdì 31 luglio con il direttore tecnico Gianluca Rulfi e gli allenatori Thierry Marguerettaz e Luca Agazzi.

La Coppa Europa maschile delle discipline tecniche è impegnata nell’impianto al coperto di Wittenburg, in Germania, da venerdì 31 luglio a giovedì 6 agosto, con Corrado Barbera, Davide Seppi, Stefano Pizzato, David Castlunger, Peter Corbellini, Enrico Zucchini, Jakob Franzelin, Matteo Bendotti, Matteo Canins e Max Clara, accompagnati dall’allenatore responsabile Andrea Truddaiu e dai tecnici Fabio Bianco Dolino, Cristian Deville, Nicolò Cerbo, Samuele Sentieri, Samuele Cadei e Maurizio Urbani.