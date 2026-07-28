A settembre torna il Cuneo Bike Festival 2026: la città si mette “In giro”

La sesta edizione del Cuneo Bike Festival si svolgerà da venerdì 25 a domenica 27 settembre 2026 e avrà come tema "In giro", un invito a mettere in movimento pedali, ruote, gambe, persone, parole e idee.

Promosso e organizzato dall'Ufficio Mobilità del Comune di Cuneo insieme a numerosi partner, il festival tornerà nel cuore della città con il suo villaggio in piazza Galimberti, dove si concentreranno incontri, attività, ciclofficina, pump track e momenti di confronto dedicati alla cultura della mobilità.

Il clima del festival inizierà già a diffondersi con il Bike to Work Day di venerdì 18 settembre e con il Bike to School, attivo da lunedì 21 a giovedì 24 settembre, che coinvolgerà studenti e famiglie in un percorso di avvicinamento alle giornate principali.

In vista dell'edizione 2026 è aperto il bando volontari, che prevede due profili: maggiorenni e studenti in percorso FSL. Saranno selezionati fino a venti collaboratori over 18, che saranno impegnati nell'accoglienza e nell'orientamento del pubblico, nella gestione dei punti informativi, nel presidio del parcheggio biciclette e nel supporto ai laboratori didattici rivolti alle scuole.

Inoltre, sono aperte le candidature per cinque studenti tra i 16 e i 18 anni, che nell'ambito della Formazione Scuola Lavoro diventeranno i "narratori" del festival, producendo contenuti multimediali, raccogliendo interviste e affiancando le attività educative. Tutte le attività saranno svolte in affiancamento a coordinatori appositamente dedicati.

Ai collaboratori saranno forniti il kit ufficiale del festival, un buono pasto per ogni giornata di servizio e una copertura assicurativa completa. La partecipazione richiede la partecipazione a due momenti formativi e una disponibilità minima di tre turni nel fine settimana del festival. Le candidature devono essere inviate entro il 19 agosto 2026 tramite il form online disponibile a questo link: https://cuneobikefestival.it/2026/07/23/avviso-pubblico-ricerca-volontari-e-studenti-per-il-6-cuneo-bike-festival/ .

Tra le novità dell'edizione 2026 c'è "La Fluviale", una pedalata cicloturistica gravel non competitiva organizzata dall'ASD Fausto Coppi on the road in collaborazione con la community Night Experience Ride. La partenza è prevista alle 9 di sabato 26 settembre dal villaggio del festival in piazza Galimberti. Il percorso, di circa 70 chilometri, si snoderà tra strade sterrate e asfaltate, attraversando paesaggi naturali del territorio cuneese in un'esperienza unica. La partecipazione è aperta anche alle e-Bike, con un massimo di 300 iscritti e una quota di 20 euro. Le iscrizioni sono disponibili a questo collegamento: https://www.endu.net/it/events/la-fluviale/ .

"Il Cuneo Bike Festival è diventato un appuntamento che la città conosce e aspetta - dichiara Luca Pellegrino, assessore alla Mobilità del Comune di Cuneo -. Quest'anno il tema "In giro" racconta bene la nostra idea di mobilità: un movimento che non riguarda solo gli spostamenti, ma anche la capacità di immaginare insieme una città più viva e sostenibile. L'apertura del bando volontari e il debutto de La Fluviale sono due segnali concreti in questa direzione".