Alba, nuovi parcheggi per il Rally Regione Piemonte

In occasione della 20ª edizione del Rally Regione Piemonte, in programma ad Alba da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, il Comune di Alba ha ottenuto la disponibilità dell'area di proprietà Inail adiacente a piazzale Prunotto.

Lo spazio recintato sarà a disposizione della sosta di residenti e visitatori durante tutta la manifestazione.

"Ringraziamo Inail per la disponibilità e la collaborazione dimostrata – dichiara il sindaco Alberto Gatto –. La concessione di quest'area rappresenta un supporto importante per l'organizzazione del Rally Regione Piemonte e permette di ottimizzare la gestione della sosta, riducendo l'impatto della manifestazione sulla città e mettendo a disposizione di cittadini e visitatori un maggior numero di parcheggi durante uno degli appuntamenti dell'estate albese".