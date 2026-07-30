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Attualità | 30 luglio 2026, 15:21

Alba, nuovi parcheggi per il Rally Regione Piemonte

L'area Inail accanto a piazzale Prunotto sarà aperta a residenti e visitatori dal 31 luglio al 2 agosto per agevolare la sosta durante la manifestazione

L'area del parcheggio Inail

L'area del parcheggio Inail

In occasione della 20ª edizione del Rally Regione Piemonte, in programma ad Alba da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, il Comune di Alba ha ottenuto la disponibilità dell'area di proprietà Inail adiacente a piazzale Prunotto.

Lo spazio recintato sarà a disposizione della sosta di residenti e visitatori durante tutta la manifestazione.

"Ringraziamo Inail per la disponibilità e la collaborazione dimostrata – dichiara il sindaco Alberto Gatto –. La concessione di quest'area rappresenta un supporto importante per l'organizzazione del Rally Regione Piemonte e permette di ottimizzare la gestione della sosta, riducendo l'impatto della manifestazione sulla città e mettendo a disposizione di cittadini e visitatori un maggior numero di parcheggi durante uno degli appuntamenti dell'estate albese".

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