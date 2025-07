Furgoncino finisce in una scarpata a Murazzano. L’autista in ospedale

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente verificatosi nella mattinata di oggi, mercoledì 30 luglio, sulla Strada Provinciale 32 a Murazzano, appena fuori dal paese in direzione Bossolasco.

Qui un uomo alla guida di un furgoncino è finito fuori strada in modo autonomo, finendo in una scarpata per alcuni metri.

Il mezzo ha poi arrestato la propria corsa trattenuto da alcuni alberi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio regionale di emergenza 118 e squadre dei Vigili del Fuoco da Mondovì e dal Distaccamento Volontari di Ceva, chiamate a consentire l’accesso dei soccorritori all’abitacolo, reso impossibile dai rami che bloccavano le portiere.

Una volta raggiunto, l’autista del mezzo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Al momento non si conoscono le sue condizioni.

Sul posto sono presenti i Carabinieri per la gestione del traffico e i rilievi del caso.

Sulla Provinciale si procede a senso unico alternato.