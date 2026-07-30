Da Ceva a Le Val in bicicletta: 340 chilometri per rafforzare il gemellaggio tra le due comunità

Ci sono viaggi che si misurano in chilometri e altri che si misurano nei legami che riescono a creare, o rinsaldare. Quello che venerdì 31 luglio vedrà protagonisti Matteo Sasso, Davide Canova e Paolo Canova appartiene alla seconda categoria: una sfida sportiva e personale che diventa un gesto simbolico di amicizia tra due comunità unite da un gemellaggio storico.

I tre ciclisti partiranno infatti venerdì alle 17.30 da Ceva alla volta di Le Val, in Francia, portando con loro il gagliardetto della Città e il materiale promozionale della Mostra del Fungo, che nel 2026 (19 e 20 settembre) raggiungerà un traguardo storico diventando per la prima volta a carattere internazionale.

Un viaggio di 340 km, che transiterà dal Colle della Maddalena, dove trascorreranno la notte, per poi ripartire all’alba del giorno successivo e completare il viaggio in terra francese: ad accoglierli a Le Val sarà l’Amministrazione comunale, con un momento ufficiale dedicato all’incontro tra le due realtà e allo scambio dei gagliardetti, simbolo del legame che dal 1992 unisce Ceva e Le Val.

L’iniziativa nasce dalla volontà dei tre protagonisti di dare nuova forza al gemellaggio attraverso un gesto concreto e coinvolgente: l’idea è quella di costruire idealmente una “via ciclistica” tra Ceva e Le Val, un percorso capace di favorire nuove occasioni di incontro, turismo sostenibile e conoscenza reciproca tra i due territori.

Il viaggio rappresenta anche un’importante occasione di promozione per Ceva e per uno dei suoi appuntamenti più identitari: “La Mostra del Fungo – ricorda l'assessore alle Manifestazioni Luca Prato – che si terrà il 19 e 20 settembre prossimi si prepara infatti a vivere un’edizione speciale, aprendosi per la prima volta a una dimensione internazionale e diventando uno strumento per raccontare oltreconfine la cultura, le tradizioni e le eccellenze della città. Rillacciare il legame con Le Val va anche in questo senso”.

“Oggi prendete il via per un viaggio che va ben oltre i chilometri da percorrere – commenta il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli –: partite da Ceva con la forza delle vostre gambe, ma soprattutto con il cuore della nostra comunità. Ogni pedalata rappresenterà un gesto di amicizia, di condivisione e di collaborazione tra Ceva e Le Val, due comunità unite da un gemellaggio che continua a crescere grazie alle persone, ai valori e alle iniziative che ci avvicinano. Voi sarete gli ambasciatori della nostra città, portando con orgoglio il nome di Ceva oltre il confine. Questo viaggio assume un significato ancora più speciale perché sarà l’occasione per annunciare ai nostri amici francesi un evento storico: una Mostra del Fungo internazionale. Il vostro viaggio rappresenta perfettamente lo spirito che vogliamo costruire: creare ponti, rafforzare i legami e trasformare un confine in un punto d’incontro. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la Città di Ceva vi ringrazio per l’entusiasmo, l’impegno e la passione con cui avete accolto questa sfida. Vi auguro un’esperienza indimenticabile, fatta di fatica, sorrisi, amicizia e grandi emozioni”.

Da Ceva a Le Val, con Matteo, Paolo e Davide: una pedalata per costruire nuove strade di amicizia.