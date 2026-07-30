Dalla provincia di Cuneo un “vademecum” con nuovi approcci educativi da adottare nelle strutture residenziali

E’ stato pubblicato dalla cuneese Laura Pasero “Educare con intelligenza nelle RSA”, un nuovo manuale riguardo al lavoro educativo nelle residenze sanitarie assistenziali per anziani.

Questo volume nasce dalle diverse esperienze sul campo: lavorare con anziani, infatti, significa entrare in relazioni con storie di vita, fragilità e bisogni non solo di assistenza ma anche emotivi e relazionali. Ciò richiede, quindi, competenza, sensibilità e capacità di adattamento.

Il libro raccoglie strumenti pratici, osservazioni, metodologie e proposte educative ad hoc.

L'obiettivo del manuale è di valorizzare e promuovere il ruolo educativo nelle Rsa, che spesso è poco conosciuto ma fondamentale per il benessere degli anziani. È pensato, quindi, come supporto per educatori professionali, operatori socio- sanitari e tutti coloro che lavorano nel settore dell’assistenza per anziani.

Vuole anche, rappresentare una guida concreta e un punto di riferimento per chi desidera approfondire l’approccio educativo in queste strutture.

“Ho scritto questo libro perché credo che l'esperienza maturata sul campo possa diventare uno strumento utile per chi ogni giorno si prende cura delle persone anziane - racconta Laura Pasero -. Condividere idee, attività e modalità di intervento significa contribuire a far crescere una cultura dell'assistenza sempre più attenta alla persona.”

Con questa pubblicazione l’autrice continua il suo percorso di divulgazione nel settore educativo.