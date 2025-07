Atti vandalici alla fermata del bus: distrutta la pensilina in via Torre Allera a Madonna dell'Olmo

Nuovo atto vandalico a Madonna dell'Olmo, dove il vetro della pensilina della fermata dell’autobus in via Torre Allera è stato sfondato, con ogni probabilità nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 30 luglio. Alcuni residenti, infatti, riferiscono che la struttura era ancora integra in mattinata.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i primi rilievi. Nonostante al momento non sia stata accertata l’identità del responsabile, una signora avrebbe assistito all’episodio e si sarebbe resa disponibile a testimoniare.

Non è la prima volta che si verificano eventi simili nella zona: la pensilina di via della Battaglia era già stata danneggiata in passato. Verranno finalmente identificati i responsabili? I residenti chiedono ora maggiore sorveglianza per evitare il ripetersi di episodi che mettono a rischio sicurezza e decoro urbano.