Gdg del Giudice Torino: vendita, riparazione e corsi di cucito

C'è un negozio in Via Bologna 252, a Torino, dove le macchine da cucire si vendono, si riparano e si imparano a usare. Si chiama GDG Del Giudice e per chi lavora con il tessuto, è un nome che vale una garanzia.

UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER USO DOMESTICO E PROFESSIONALE

GDG Del Giudice è rivenditore e centro assistenza specializzato per macchine da cucire domestiche e industriali. Il negozio si rivolge a un pubblico ampio e diversificato: dalla’hobbista che cerca la sua prima macchina, al laboratorio artigianale che ha bisogno di attrezzatura professionale affidabile, fino all'azienda tessile che non può permettersi fermi macchina.

La forza di GDG non è solo il catalogo, è la competenza con cui lo si propone. Ogni acquisto viene guidato da una consulenza diretta, basata sull'uso reale che il cliente farà della macchina: il tipo di tessuto, il volume di lavoro, il budget, l'esperienza pregressa. Non si vende una macchina. Si trova la macchina giusta.

MARCHI DI RIFERIMENTO E SPECIALITÀ CHE SORPRENDONO

GDG Del Giudice lavora con i brand più solidi del settore, selezionati per affidabilità, assistenza e qualità costruttiva.

I marchi di punta per il segmento professionale e industriale sono Jack e Juki : due nomi che nei laboratori artigianali e nelle sartorie professionali non hanno bisogno di presentazioni.

Tecnologia avanzata, durata nel tempo, ricambi sempre disponibili.

Per l'uso domestico e semiprofessionale, il catalogo include Brother, uno dei brand più diffusi al mondo per versatilità e innovazione, e Necchi, storico marchio italiano sinonimo di qualità e semplicità d'uso. A questi si aggiunge Texi, apprezzato per il rapporto

qualità-prezzo su macchine robuste e affidabili.

Il catalogo comprende inoltre Bernina, Bernette , Pfaff , Singer, Husqvarna Viking, Janome, Simac, Effeci, Global, Dürkopp Adler, Bieffe, Battistella e Rasor, una gamma pensata per rispondere a qualsiasi esigenza, dal cucito amatoriale alla produzione professionale.

LE MACCHINE SPECIALI: QUELLO CHE NON TROVI OVUNQUE

Tra i punti di forza di GDG c'è una selezione di macchine specializzate che non si trovano facilmente sul mercato retail: la macchina industriale portatile per chi lavora su vele, tende tecniche e tessuti di grandi dimensioni; le macchine dedicate alla lavorazione di pelle e cuoio, con triplice trasporto e braccio cilindrico per la pelletteria artigianale; le macchine da ricamo multi-ago, per chi vuole portare la personalizzazione su capi e accessori a un livello professionale.

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO PFAFF, SINGER E HUSQVARNA VIKING

GDG Del Giudice è centro assistenza autorizzato per tre dei marchi più diffusi e storici del settore: Pfaff, Singer e Husqvarna Viking. Questo significa tecnici formati direttamente dai produttori, ricambi originali e interventi che rispettano gli standard ufficiali di ogni brand.

Ma il servizio di riparazione non si ferma ai marchi autorizzati. Lo staff tecnico di GDG interviene su macchine di qualsiasi marca e qualsiasi periodo, dalla vintage meccanica alle macchine elettroniche di ultima generazione. Diagnosi precisa, intervento professionale, tempi chiari.

Per chi ha una macchina ferma, GDG è il posto giusto dove portarla.

I NUOVI CORSI DI CUCITO: IMPARARE CON LE MACCHINE GIUSTE

Da qualche mese GDG Del Giudice ha aperto anche una scuola di cucito, con corsi tenuti da un'insegnante professionista specializzata. Gli allievi lavorano direttamente sulle macchine del negozio, professionali, diverse tra loro, un'occasione concreta per provarle tutte e capire quale fa davvero al caso proprio.

I corsi di cucito sono aperti sia a chi parte da zero sia a chi vuole approfondire tecniche specifiche o passare da un livello hobbistico a uno professionale.

Per informazioni sui corsi disponibili e per le iscrizioni, contattare direttamente il negozio.

DOVE TROVARCI

GDG di Del Giudice Gianluca Via Bologna 252 — 10154 Torino Sito web: www.gdgdelgiudice.it

Per informazioni su prodotti, riparazioni e corsi è possibile contattare il negozio direttamente o visitare il sito, dove è disponibile anche lo shop online con l'intera gamma di macchine e accessori.

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