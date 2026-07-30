Distretto Diffuso del Commercio delle Alpi del Mare: concluso il progetto con nuovi investimenti per le imprese locali

Si è concluso con risultati positivi il progetto del Distretto Diffuso del Commercio delle Alpi del Mare, promosso dall’Unione Montana Alpi del Mare nell’ambito delle misure finanziate dalla Regione Piemonte a sostegno del commercio di prossimità e della valorizzazione dei territori.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante opportunità di crescita per le imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, attraverso un percorso capace di unire formazione, sostegno agli investimenti e azioni mirate alla promozione dell’immagine del Distretto.

Tra il 30 marzo e l’8 giugno si è svolto un articolato programma formativo rivolto agli operatori economici locali, realizzato da Ascomforma, l’agenzia formativa di Confcommercio Cuneo. Il percorso ha permesso ai partecipanti di acquisire nuove competenze e strumenti utili per affrontare le trasformazioni del mercato e migliorare la competitività delle proprie attività.

Gli incontri hanno approfondito tematiche strategiche come la comunicazione efficace, le tecniche di vendita, il web marketing, la gestione dei social media e gli strumenti di digital marketing, con l’obiettivo di rafforzare la capacità delle imprese di promuoversi e dialogare con i propri clienti.

Parallelamente alla formazione, il Distretto ha attivato un bando dedicato agli investimenti delle imprese locali, mettendo a disposizione contributi a fondo perduto per interventi di miglioramento, ammodernamento ed efficientamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi.

Le risorse disponibili hanno consentito a numerose realtà del territorio di realizzare interventi di riqualificazione delle proprie strutture, contribuendo a rendere più accogliente e attrattivo il tessuto commerciale delle vallate. Tra gli interventi finanziati figurano il rinnovo delle vetrine, la realizzazione e riqualificazione dei dehors e opere di efficientamento energetico, con ricadute positive sia sull’immagine delle attività sia sulla sostenibilità gestionale.

Le imprese beneficiarie dei contributi sono state:

- Rosbella Snc - ROSBettola – Boves

- Bar Yenga – Boves

- Vena Aurora - Ceramiche – Chiusa di Pesio

- La Regia Fabbrica Dei Gusti – Chiusa di Pesio

- Villa San Lorenzo - Mondino e Musso Snc – Chiusa di Pesio

- Panetteria Dutto Laura – Chiusa di Pesio

- Macelleria Garelli – Peveragno

- Le Hortensie Srls - Dragonera – Roaschia

- Locanda Del Falco Snc – Valdieri

- Bar Sport di Brustolon L. e C. Snc – Valdieri

Una parte delle risorse è stata inoltre destinata al rafforzamento dell’identità visiva del Distretto. L’Unione Montana Alpi del Mare ha acquistato cinque fioriere personalizzate, una per ciascun Comune aderente, con il logo del Distretto Diffuso del Commercio delle Alpi del Mare. Gli elementi di arredo urbano saranno collocati nei centri abitati contribuendo al decoro degli spazi pubblici e alla riconoscibilità del progetto.

«Come Presidente dell’Unione Montana Alpi del Mare desidero ringraziare tutti i Comuni dell’Unione che hanno scelto di collaborare per costruire un Distretto del Commercio forte e rappresentativo di tutti i territori – dichiara il presidente dell’ente –. Questa sinergia è stata fondamentale soprattutto per i Comuni più piccoli, che senza un lavoro di squadra non avrebbero potuto accedere a questa opportunità a causa del limite minimo dei 3.000 abitanti».

«All’inizio c’era qualche perplessità sui 52 mila euro messi a disposizione dalla Regione Piemonte, considerati da alcuni una cifra contenuta. Grazie però a una gestione attenta e concreta, queste risorse sono state sufficienti non solo per sostenere la formazione e gli interventi sulle attività locali, ma hanno anche generato un avanzo di 22 mila euro, che sarà destinato all’acquisto di nuovo arredo urbano per migliorare ulteriormente i nostri paesi».

«Sono risorse reali che hanno permesso agli esercenti di valorizzare le proprie attività, migliorare l’aspetto delle strutture e portare maggiore decoro e attrattività nelle nostre comunità montane. Per questo parteciperemo al prossimo bando regionale con l’obiettivo di ottenere nuovi finanziamenti e continuare il percorso intrapreso. Invito fin d’ora gli operatori economici a partecipare numerosi, perché ogni opportunità può contribuire alla crescita del territorio».

Le azioni realizzate attraverso il Distretto Diffuso del Commercio delle Alpi del Mare confermano il valore della collaborazione tra enti pubblici e imprese locali. Il progetto ha prodotto effetti concreti sul territorio, favorendo lo sviluppo delle attività economiche, la riqualificazione dei centri urbani e il rafforzamento dell’identità di un’area che punta sul commercio di vicinato come elemento fondamentale per la vitalità delle proprie comunità.