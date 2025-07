Atti vandalici e furti ai danni delle auto parcheggiate a Cuneo: più persone nel mirino della polizia

Sarebbero tra le 5 e le 6 persone ad essere nel mirino della polizia come responsabili degli atti vandalici e furti ai danni delle auto parcheggiate in varie vie della città. I colpi si sono concentrati da viale Angeli a piazza della Costituzione, da corso Solaro a via Statuto in particolare tra sabato e domenica scorsi, per poi ripetersi ancora lunedì.



Certo non è la prima volta che avvengono simili episodi, ma la Squadra mobile sotto la direzione dalla Procura di Cuneo sta svolgendo un'intensa attività di indagine che ha permesso loro di raccogliere indizi sufficienti per l'individuazione di alcuni autori. Sembrerebbe trattarsi di persone slegate tra loro e non di un gruppo organizzato, di età e provenienza diverse. Non sembrerebbe nemmeno escluso si tratti di bravate giovanili in preda alla noia.

Il quadro sempre delinearsi sempre di più e non tarderanno a scattare i fermi.