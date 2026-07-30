Bilancio in equilibrio e nuovo Dup: Alba aggiorna conti e programmazione fino al 2029

Dopo il passaggio in Terza Commissione, approdano giovedì 30 luglio all'esame del Consiglio comunale i principali provvedimenti finanziari dell'estate. Dalla verifica degli equilibri di bilancio alla variazione generale di assestamento, fino all'approvazione del nuovo Documento unico di programmazione (DUP), l'Amministrazione aggiorna i conti e definisce le linee strategiche per i prossimi anni. A illustrare i contenuti delle delibere è stato l'assessore al Bilancio Luigi Garassino.

Il primo provvedimento riguarda la verifica degli equilibri di bilancio, un passaggio previsto a metà esercizio per accertare che la gestione finanziaria prosegua nel rispetto degli obiettivi fissati con il bilancio di previsione. Dall'analisi emerge il mantenimento degli equilibri sia per la gestione di competenza sia per cassa, residui e organismi partecipati, senza situazioni di squilibrio che possano incidere sulle finanze comunali.

Contestualmente sarà approvata la variazione generale di assestamento, che non nasce dall'esigenza di correggere criticità, ma consente di aggiornare il bilancio sulla base dell'andamento registrato nei primi sei mesi dell'anno. Tra le principali maggiori entrate figurano 560 mila euro derivanti dal recupero dell'evasione Imu, 100 mila euro dagli affitti dei fabbricati comunali e circa 140 mila euro dai canoni patrimoniali.

Sul fronte della spesa trovano spazio, tra gli altri interventi, un contributo regionale di 40 mila euro destinato al Museo Eusebio, nuove risorse per la gestione del verde pubblico, 42 mila euro a favore del Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero per l'organizzazione di Estate Ragazzi e il rifinanziamento del contributo comunale per contenere l'aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale. Sono inoltre previsti 26 mila euro per la manutenzione degli impianti di videosorveglianza cittadini, l'incremento del fondo di riserva di 246 mila euro e l'adeguamento di 90 mila euro delle risorse destinate al personale, conseguente all'applicazione del rinnovo del contratto nazionale degli enti locali.

Accanto all'assestamento di bilancio, il Consiglio sarà chiamato ad approvare il nuovo Documento unico di programmazione (DUP), che aggiorna la programmazione strategica dell'ente fino al 2029 e quella operativa per il triennio 2027-2029. Il documento recepisce sia gli interventi già avviati dall'Amministrazione sia le nuove priorità, tra le quali figura anche il percorso che accompagnerà il futuro del teleriscaldamento cittadino.

Il DUP è accompagnato dal Programma triennale delle opere pubbliche, dal Programma triennale degli acquisti di beni e servizi e dal Piano delle alienazioni. Per quest'ultimo la Giunta ha scelto di non inserire nuovi immobili suscettibili di valorizzazione o dismissione, ritenendo necessario un ulteriore approfondimento rispetto alle ipotesi già esaminate nei mesi scorsi. Come spiegato da Garassino, il loro reinserimento avrebbe comportato soltanto effetti formali sulla programmazione del 2026, senza ricadute operative immediate. Il documento sarà comunque oggetto di una nuova revisione in autunno, con la nota di aggiornamento che accompagnerà il bilancio di previsione.