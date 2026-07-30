Busca, la personale del pittore Pier Francesco Ramero dal 31 luglio al 3 agosto

Dal 31 luglio al 3 agosto il pittore buschese Pier Francesco Ramero esporrà le sue opere in una personale dal titolo “Colori per Aria” presso l’Istituto Musicale di Busca in via Umberto I.

Ramero, pittore che fu allievo del Maestro Bargis, è oggi pensionato dopo una lunga carriera prima come maestro e poi come sindacalista nello SNALS, un sindacato autonomo della scuola di cui è stato consigliere nazionale. Si dedica alla pittura fin da ragazzo ispirandosi ai grandi paesaggisti, ai puntinisti, agli impressionisti e in parte anche agli espressionisti.

Nella sua personale esporrà una trentina di opere realizzate in acrilico e ad olio, oltre a due quadri creati con pennarelli acrilici su cartoncino, una tecnica alla quale si è avvicinato solo recentemente. I soggetti dei paesaggi realizzati da Ramero per la mostra sono in prevalenza scorci di Busca.

La mostra sarà visitabile in occasione della Festa della Madonnina di Busca da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto nei seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Chi lo desidera potrà acquistare i dipinti di Ramero: l’artista devolverà l’intero ricavato all’associazione Aria Aps che si occupa di supportare le persone con disabilità, neurodivergenti o in condizioni di fragilità nella costruzione di un progetto di vita secondo pari diritti e pari opportunità.

Fa parte di Aria anche lo Sportello Salute di Busca, dedicato alla tutela del diritto alla salute e alla cura, che nei suoi due anni di vita ha inoltrato più di seimila istanze alle Aziende Sanitarie del territorio per permettere ai cittadini di ottenere le visite e gli esami di cui avevano bisogno, nei tempi specificati dall’impegnativa del medico.