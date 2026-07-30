Bellino, il Cammino di Santiago raccontato in una serata tra immagini ed emozioni

Ricordi, storie, amicizie, difficoltà e la gioia di trovarsi di fronte alla cattedrale di Santiago di Compostela dopo un cammino lungo 280 chilometri. Sono questi gli ingredienti della serata in programma domenica 2 agosto alle ore 20,30 nel salone polivalente di Borgata Celle di Bellino.

L’incontro, organizzato dall’associazione costigliolese Trame di Luoghi in collaborazione con il Comune di Bellino, è ad ingresso libero. Al termine, offerto dall’associazione culturale Trame di Luoghi, seguirà buffet.

“Siano grati al Comune di Bellino – dice Gianpiero Ferrigno, da poco tornato dal Cammino di Santiago – per l’opportunità che ci è stata concessa di condividere i nostri ricordi e le nostre emozioni con quanti vorranno partecipare all’incontro. Proverò anche a sfatare il mito che il Cammino sia un’impresa durissima riservata a pochi, a persone molto allenate. Il Cammino - prosegue Ferrigno - è per tutti, davvero per tutti, non ha nulla di epico. È innanzitutto un vero Cammino dell’anima che coinvolge il cuore e la mente, capace di spingerti a proseguire anche quando subentra la stanchezza, e ti senti sorretto dalla voglia immensa di raggiungere il luogo dove sono conservate le spoglie dell’apostolo Giacomo il Maggiore”.

Gianpiero Ferrigno, con la figlia Federica e gli amici Paola Audano e Alessandro Bodracco hanno scelto il cammino portoghese della costa che parte da Porto e arriva a Santiago dopo 280 chilometri divisi in 11 tappe.

Una parte del percorso costeggia l’oceano, l’altra è più verso l’interno con saliscendi tra boschi e colline, ma sempre tra paesaggi decisamente affascinanti. che si snodano tra il Portograllo (4 tappe) e la Spagna (7 tappe). Concluso il Cammino, i quattro amici hanno raggiunto Finisterre – “Finis Terrae, la fine della Terra per gli antichi romani” - per ammirare e godersi lo spettacolo di un tramonto mozzafiato e indimenticabile sull’Oceano Atlantico.