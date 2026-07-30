Con la festa della Madonna della Neve prende il via l'Agosto Enviese

Con la tradizionale festa della Madonna della Neve, in programma nella frazione Occa, prende ufficialmente il via l'Agosto Enviese con il ricco calendario di appuntamenti religiosi e popolari che accompagnerà il paese della valle Po per tutto il mese di agosto, nel segno della devozione, delle tradizioni e della vita comunitaria.

Ad aprire il programma saranno i festeggiamenti alla cappella dedicata alla Madonna della Neve. Venerdì 31 luglio, alle 21, è in programma la recita del rosario, mentre sabato 1° agosto, alle 10, sarà celebrata la messa. In serata spazio alla tradizionale cena campagnola 'sotto le stelle' con cosciotto di maiale al forno, in località Pian Civallero, nei pressi della storica fontana. Sempre sabato, alle 21, il circolo culturale 'La Torre nel Parco' proporrà il cinema all'aperto nel parco della torre del castello.

Domenica 2 agosto sarà invece dedicata a San Rocco. Dopo il rosario, in programma ogni sera da lunedì 27 a venerdì 31 luglio, alle 10 verrà celebrata la messa nella cappella del concentrico dedicata al Santo. I massari della festa saranno le famiglie Griglio e Degregori.

Le celebrazioni proseguiranno poi con le tradizionali feste di Sant'antonio e San Bernardo, preludio alla patronale dei Santi Marcellino, Pietro ed Erasmo, in programma dal 4 al 6 agosto nel caratteristico cantone collinare. Il comitato organizzatore proporrà tre giornate ricche di appuntamenti con cene, serate danzanti, giochi popolari, gare alle bocce e la tradizionale rottura dei palloncini. Gran finale giovedì 6 agosto con la grigliata a base di costine, salsiccia e porchetta accompagnata dalla musica dell'orchestra 'I Roeri'.

Accanto agli eventi ricreativi non mancheranno i momenti di preghiera. La novena nella cappella di Sant'Antonio, iniziata il 26 luglio, accompagnerà i fedeli fino al 3 agosto, mentre le messe saranno celebrate martedì 4 agosto nella cappella di Sant'Antonio e giovedì 6 agosto in quella di San Bernardo, sullo spartiacque tra Envie, Revello e Rifreddo. Nella stessa giornata è previsto anche il tradizionale trekking di San Bernardo, con partenza dalla località Dagatti e arrivo alla cappella dedicata al santo patrono di alpinisti, escursionisti e sciatori.

L'Agosto Enviese rappresenta da sempre un momento di forte unione tra fede e tradizione. Un patrimonio che continua a vivere grazie all'impegno dei massari, dei comitati festeggiamenti, delle associazioni locali e della neonata 'Amiss d'le feste', chiamata quest'anno a curare l'organizzazione della patronale.

"L'Agosto Enviese – afferma il parroco don Mariano Tallone - è l'espressione più autentica del legame tra fede religiosa e tradizione popolare. Queste ricorrenze rappresentano occasioni preziose di incontro e di condivisione che rafforzano il senso di appartenenza alla nostra comunità e permettono di tramandare valori e tradizioni alle nuove generazioni".

Sulla stessa linea anche il sindaco Roberto Mellano, che evidenzia il valore dell'impegno dei volontari e delle associazioni: "Siamo sempre più consapevoli dell'importanza della festa patronale dei Santi Marcellino, Pietro ed Erasmo e anche quest'anno vogliamo proporre manifestazioni pensate per tutti e alla portata di tutti. Ringrazio gli 'Amiss d'le feste', i comitati, le associazioni e tutti i volontari che, con il loro lavoro, rendono possibile un mese così ricco di iniziative. La festa patronale è parte della storia di Envie e continua a rappresentare un momento fondamentale per la nostra identità".

Dopo il successo delle manifestazioni di luglio, tra cui la festa della Croce del Mombracco che quest'anno ha celebrato il 125° anniversario della posa del monumento, Envie si prepara così a vivere un nuovo mese all'insegna delle proprie radici, confermando l'Agosto Enviese come uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dell'estate.