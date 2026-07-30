Agosto nei Musei di Saluzzo: visite notturne, nuove esposizioni e aperture straordinarie

Il mese di agosto offre nuove occasioni per vivere e conoscere il patrimonio culturale di Saluzzo grazie alle iniziative promosse da MuSa - Musei Saluzzo, che propone appuntamenti dedicati alla scoperta della storia, dell’arte e dei luoghi simbolo dell’antico Marchesato.

Tra gli eventi più attesi tornano gli appuntamenti con “Moonlight Saluzzo: tour notturno a piedi”, una visita guidata serale alla scoperta del borgo medievale illuminato dalla luce della sera. Le date in programma sono sabato 8 agosto alle ore 21.30 e sabato 21 agosto alle ore 21.

Il percorso accompagnerà i partecipanti in un viaggio attraverso le vie dell’antica Saluzzo, partendo dall’imponente Castiglia, simbolo della città, per proseguire nel cuore del centro storico e sulle tracce della storia del fiorente Marchesato. Un itinerario pensato per ammirare il fascino dei palazzi, delle architetture e degli scorci medievali in un’atmosfera suggestiva.

La visita è a numero chiuso. Il ritrovo con la guida è previsto presso la biglietteria della Castiglia, in piazza Castello: alle 21.15 per l’appuntamento dell’8 agosto e alle 20.45 per quello del 21 agosto.

Il costo di partecipazione è di 8 euro a persona, mentre l’ingresso è gratuito per i ragazzi sotto i 10 anni accompagnati. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a musa@itur.it oppure contattare il numero 329 3940334, anche tramite WhatsApp.

Gli orari dei Musei Civici fino al 31 ottobre 2026

MuSa ricorda inoltre gli orari di apertura dei Musei e dei Luoghi della Cultura di Saluzzo validi fino al 31 ottobre 2026.

La Castiglia, sede del Museo della Memoria Carceraria, del Museo della Civiltà Cavalleresca e dell’Esposizione e Collezione Permanente della Fondazione Garuzzo, è visitabile il lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Tra le novità spicca la nuova esposizione permanente dedicata a “La fiera di Saluzzo” di Carlo Pittara, arricchita da soluzioni multimediali e apparati sonori e visivi pensati per accompagnare il visitatore nella lettura dell’opera e dei suoi elementi compositivi. Gli ingressi alle installazioni sono previsti ogni ora: il sabato dalle 10.15 alle 12.15 e dalle 14.15 alle 17.15, mentre la domenica e i festivi dalle 10.15 alle 12.15 e dalle 14.15 alle 18.15.

Le visite guidate ai camminamenti perimetrali di ronda della Castiglia si svolgono tutte le domeniche e i giorni festivi alle ore 11, 15.30 e 16.30.

Il Museo Civico Casa Cavassa è aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, mentre la domenica e i festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Nel fine settimana e nei giorni festivi sono previste visite guidate alla Casa Museo alle ore 11 e 16.30.

L’Antico Palazzo Comunale, con la Pinacoteca Matteo Olivero e la Torre Civica, accoglie i visitatori il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, mentre la domenica e i festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

La Casa Museo di Silvio Pellico è invece visitabile la domenica e nei giorni festivi dalle 14 alle 19, con visite accompagnate a cadenza oraria dalle 14 alle 18.

Per gruppi organizzati e scuole è possibile concordare aperture straordinarie.

Con il calendario di agosto e la ricca proposta museale, Saluzzo conferma la propria vocazione culturale e turistica, offrendo a cittadini e visitatori molteplici opportunità per scoprire un patrimonio storico e artistico di grande valore.

Per ulteriori informazioni su costi e modalità di visita è possibile contattare musa@itur.it o il numero 329 3940334.