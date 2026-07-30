ATLETICA / Rachele Torchio in raduno con la staffetta azzurra

La road to Birmingham parte dal raduno degli sprinter, chiamati al lavoro da giovedì 30 luglio a martedì 4 agosto tra l’impianto di Casal del Marmo e lo Stadio Paolo Rosi dell’Acqua Acetosa.



Tra i convocati in preparazione ai campionati europei (10-16 agosto) anche due atlete piemontesi: Rachele Torchio (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) nel gruppo degli sprinter della 4x100 e 4x100 mista, e Clarissa Vianelli (Fiamme Oro) nel team della 4x400 e 4x400 mista.



Per Torchio si tratta della conferma dell’inserimento nel gruppo della staffetta azzurra dopo la prima chiamata in azzurro in occasione della 4x100 mista in occasione del Meeting de Paris dello scorso 28 giugno.

Vianelli invece ha fatto il suo ingresso nel gruppo azzurro della staffetta del miglio dalla scorsa stagione.

