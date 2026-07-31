Coldiretti Cuneo: “In arrivo carburante agricolo aggiuntivo per l'irrigazione”

Un'assegnazione straordinaria di carburante agricolo agevolato, pari al 70% della quota ordinaria prevista per l'irrigazione. È quanto si prepara ad autorizzare la Regione Piemonte per sostenere le aziende agricole alle prese con la siccità, le temperature elevate e il crescente fabbisogno d'acqua delle colture.

Il provvedimento, atteso in settimana, interesserà tutto il territorio piemontese e riguarderà le colture irrigabili e la regimazione delle acque nelle risaie. Le richieste potranno essere presentate fino al 20 novembre 2026.

La misura rappresenta una prima risposta alle sollecitazioni di Coldiretti Cuneo, che nelle scorse settimane ha portato all'attenzione della Regione il progressivo aggravarsi della situazione idrica e la necessità di interventi immediati a sostegno delle imprese.

"È un primo risultato concreto per le nostre aziende, costrette ad aumentare gli interventi irrigui e a sostenere costi sempre più elevati per salvaguardare le produzioni – dichiara il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada –. Di fronte a una situazione che continua a peggiorare servono risposte rapide, perché gli agricoltori non possono essere lasciati soli a fronteggiare gli effetti della siccità".

"Il carburante aggiuntivo consentirà alle imprese di affrontare almeno in parte il maggiore impegno richiesto dall'irrigazione – aggiunge il Direttore di Coldiretti Cuneo, Francesco Goffredo –. Continuiamo però a chiedere alla Regione l'attivazione dello stato di emergenza e misure adeguate a tutelare le aziende e le produzioni messe a rischio dalla carenza d'acqua".