Busca, a Pian Pietro raddoppia la capacità della riserva idrica

Sono stati completati a Pian Pietro i lavori di potenziamento della riserva di acqua potabile che serve anche il campeggio e il rifugio Dusman. Grazie alle risorse messe a disposizione del Comune di Busca, Municipio di Valmala e dell’Acda- Azienda Cuneese dell'Acqua, è stata raddoppiata la capienza delle vasche di accumulo per evitare la carenza d’acqua, avvertite soprattutto durante il periodo estivo, quando la località registra il maggior numero di presenze.



"Ringraziamo l’Acda, in particolare nella persona di Livio Quaranta, per la disponibilità e collaborazione - dichiarano il sindaco di Busca Ezio Donadio e il prosindaco di Valmala Andrea Picco -. L’ampliamento della riserva permetterà di accumulare e conservare una maggior quantità d’acqua, garantendo anche alle strutture ricettive della zona un servizio più efficiente. Non solo, si tratta inoltre di un intervento realizzato nel rispetto dell’ambiente e delle caratteristiche del territorio circostante".



