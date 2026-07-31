Ostana inaugura la Ferrata di San Nicolao: un nuovo percorso tra adrenalina e panorami sul Monviso

È tutto pronto a Ostana per l'inaugurazione della Ferrata di San Nicolao, il nuovo itinerario attrezzato che arricchisce l'offerta outdoor di Ostana e del Parco del Monviso.

Dopo la posa della cartellonistica direzionale e illustrativa, l'opera è stata completata ed è già percorribile. Il taglio del nastro è in programma sabato 8 agosto alle 10, sul piazzale di San Nicolao, alla presenza delle autorità, delle Guide Alpine del Monviso e delle realtà che hanno collaborato alla realizzazione del progetto.

L'intervento è stato finanziato grazie al contributo della Regione Piemonte con le risorse previste dalla legge 234/2021 – Fondo Decreto del Turismo e rappresenta un importante investimento per lo sviluppo del turismo sostenibile in Valle Po.

"La Ferrata di San Nicolao è un'infrastruttura che coniuga valorizzazione del paesaggio, sport e promozione del territorio – spiega il sindaco di Ostana, Giacomo Lombardo –. Abbiamo voluto creare un'esperienza capace di far scoprire scorci unici del Monviso e delle nostre borgate, mantenendo al centro il rispetto dell'ambiente e delle peculiarità del Parco del Monviso".

Il nuovo itinerario si sviluppa sulle balze rocciose a oriente delle borgate Ciampetti e Bernardi, in un contesto naturale caratterizzato da boschi misti di latifoglie e spettacolari affioramenti rocciosi, tra i 1.000 e i 1.500 metri di quota.

Lungo tutto il percorso gli escursionisti possono ammirare ampi panorami sulla pianura, sul fondovalle, sulla valle del Lenta e, naturalmente, sul Monviso, che diventa il protagonista assoluto dell'esperienza.

La ferrata presenta un dislivello complessivo di circa 300 metri, con partenza da borgata Ciampetti a quota 1.180 metri e arrivo a Sarlichart, a 1.480 metri. Il tracciato è suddiviso in due sezioni: una prima parte più tecnica e alpinistica, fino a San Nicolao, e una seconda, più accessibile e turistica, che conduce fino a Bric Sarlichart. Il rientro è garantito dalla rete sentieristica esistente.

(Il cartello con il percorso della Ferrata di Ostana)

L'itinerario è stato progettato per offrire un'esperienza coinvolgente: comprende tratti attrezzati con gradini resinati, due spettacolari 'tyrolienne' (teleferiche a carrucola dette anche zip-line. n.d.r) due ponti sospesi e sezioni di sentiero escursionistico, oltre a quattro vie di fuga che consentono di interrompere il percorso in caso di necessità o maltempo, facilitando anche eventuali operazioni di soccorso. Le 'zip-line' possono inoltre essere evitate grazie a percorsi alternativi, come indicato dalla cartellonistica multilingue in italiano, francese, inglese e occitano.

"Questa ferrata rappresenta un'opportunità importante per Ostana e per tutta la Valle Po – aggiunge Lombardo –. Invitiamo gli appassionati e i visitatori a viverla con entusiasmo, ma anche con responsabilità, rispettando le norme di sicurezza e il delicato ecosistema del Parco".

L'accesso alla ferrata è libero e gratuito, ma è riservato ai giorni compresi tra venerdì e lunedì, in accordo con le disposizioni adottate per la tutela dell'ecosistema del Parco del Monviso.

L'inaugurazione di sabato 8 agosto sarà accompagnata dall'esibizione dei Suonatori Spontanei di Ostana e offrirà ai partecipanti la possibilità di provare gratuitamente una delle parti più spettacolari del percorso. In collaborazione con il Collegio Regionale Guide Alpine del Piemonte saranno organizzati tour guidati con accompagnamento professionale e noleggio gratuito dell'attrezzatura, grazie alla collaborazione di Isaia Sport, Lou Pourtoun e Rifugio Galaberna.

Per tutta la giornata il piazzale di San Nicolao ospiterà inoltre il 'Villaggio della Ferrata', con la presenza del Parco del Monviso, del Collegio Guide Alpine Piemonte, delle Guide Alpine del Monviso, del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, del Rifugio Galaberna, della Cooperativa Viso a Viso e delle attività coinvolte nel progetto, trasformando l'inaugurazione in una giornata di festa dedicata alla montagna, allo sport e alla valorizzazione del territorio.