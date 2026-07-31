Polizia di Frontiera di Limone Piemonte, il saluto al Sostituto Commissario Paolo Romero dopo una lunga carriera

È stato un momento di grande partecipazione e commozione quello vissuto il 29 luglio presso la caserma della Polizia di Frontiera di Limone Piemonte, dove si è svolta la cerimonia di saluto per il collocamento in quiescenza del Sostituto Commissario Paolo Romero.

Colleghi, autorità civili, rappresentanti delle istituzioni, amici e familiari si sono riuniti per rendere omaggio a un appartenente alla Polizia di Stato che, nel corso della sua lunga carriera, si è distinto per professionalità, competenza, equilibrio e profondo senso del dovere.

Alla cerimonia erano presenti la moglie Rossana, già Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato, e il figlio Simone, funzionario presso la Commissione Europea, che hanno condiviso l'emozione di una giornata dedicata al percorso umano e professionale di Romero.

Numerosi anche i colleghi in pensione intervenuti per testimoniare la propria vicinanza, tra cui l'ex comandante della Polizia di Frontiera Aerea dell'aeroporto di Cuneo-Levaldigi Santolo Terracciano e il Commissario della Polizia di Stato in quiescenza Claudio Ranocchia, a conferma della stima maturata negli anni.

Durante l'incontro sono stati ripercorsi i momenti più significativi della carriera del Sostituto Commissario Romero, caratterizzata da un costante impegno al servizio dell'amministrazione e del territorio. Per molti anni ha ricoperto il ruolo di responsabile dell'Ufficio Affari Generali e Politiche del Personale e successivamente quello di vice dirigente del Settore, contribuendo alla crescita organizzativa della struttura grazie alle sue capacità gestionali e organizzative.

Accanto all'attività direttiva, Romero ha svolto un ruolo di primo piano anche nel Soccorso Piste, come Capo Pattuglia, mettendo a disposizione esperienza e competenze maturate attraverso specifiche qualifiche nel settore del soccorso alpino. Numerosi gli interventi coordinati sulle piste da sci e in ambiente montano, contribuendo alla sicurezza degli utenti del comprensorio di Limone Piemonte.

Il dirigente del Settore Polizia di Frontiera, vice questore Martino Santacroce, ha espresso parole di gratitudine, ricordando Romero come un esempio di dedizione alle istituzioni, lealtà e senso dello Stato, capace di trasmettere ai colleghi più giovani i valori della divisa.

Anche il sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi, ha voluto sottolineare il contributo offerto alla sicurezza del territorio e la collaborazione instaurata negli anni con l'amministrazione comunale.

Un riconoscimento è arrivato anche dai medici del Soccorso Piste Andrea Tortore e Dado Conte, che hanno ricordato la preparazione tecnica, la capacità decisionale e lo spirito di squadra dimostrati negli interventi svolti insieme, e dal direttore della Lift Spa, società che gestisce gli impianti sciistici di Limone Piemonte, Fulvio Dalmasso, che ha evidenziato la professionalità e la collaborazione istituzionale garantita negli anni.

Il Questore di Cuneo Rosanna Minucci, impossibilitata a partecipare, ha fatto pervenire una targa ricordo e una lettera di riconoscenza a nome della Polizia di Stato della provincia per il servizio svolto dal Sostituto Commissario.

Il momento più simbolico della cerimonia è stato quello della consegna della targa da parte del personale del Settore, quale testimonianza dell'affetto e della gratitudine dei colleghi per il percorso condiviso.

Nel suo ultimo saluto da appartenente in servizio, Paolo Romero ha ringraziato colleghi, autorità, amici e familiari, ripercorrendo le tappe più importanti della carriera e sottolineando l'orgoglio di aver servito lo Stato con la divisa della Polizia di Stato.

Con il pensionamento del Sostituto Commissario Romero, la Polizia di Frontiera di Limone Piemonte saluta una figura che ha lasciato un'importante eredità professionale e umana, destinata a rimanere nella memoria di chi ha lavorato al suo fianco.