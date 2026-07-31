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Attualità | 31 luglio 2026, 17:42

Frabosa, le Grotte del Caudano riaprono ai turisti: visite guidate da sabato 1 agosto

La nuova gestione riparte dopo il periodo di work in progress con percorsi sotterranei, trekking nel bosco, dog trekking e servizi per le famiglie

Frabosa, le Grotte del Caudano riaprono ai turisti: visite guidate da sabato 1 agosto

Dopo un periodo di “work in progress”, la nuova gestione delle Grotte è pronta ad accogliere i visitatori a partire da sabato 1 agosto. La riapertura segna l’avvio di una stagione di visite guidate “fresche”, alla scoperta delle affascinanti gallerie sotterranee, tra stalattiti e stalagmiti che rendono unico questo scrigno naturale.

L’apertura al pubblico sarà accompagnata da un programma pensato per offrire più possibilità di visita e vivere l’area anche all’esterno. Dal lunedì al mercoledì è prevista una visita guidata alle 10.30 e, in base alle richieste, un’eventuale seconda visita dalle 14.00. Nelle stesse giornate sarà possibile usufruire anche delle attività di trekking nel bosco e dog trekking.

Giovedì e venerdì le visite saranno effettuate solo su prenotazione, sempre in base alle richieste dei visitatori. Nel fine settimana, invece, il calendario torna a prevedere la visita guidata alle 10.30 e, se necessario, una seconda partenza dalle 14.00, con la possibilità di abbinare anche trekking nel bosco e dog trekking.

L’area offre inoltre diversi servizi per rendere la permanenza più piacevole: ampio parcheggio, bar, area picnic immersa nel verde e una “small beach” lungo il torrente, pensata per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta in un contesto naturale.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla biglietteria Grotta in via Mondolé 25 al numero 351.6084834, all’Ufficio Turistico IAT di Frabosa Sottana allo 0174.244481 interno 1, oppure all’Infopoint di Prato Nevoso allo 0174.334133.

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