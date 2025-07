Protesi e cure mediche: a Saluzzo lanciata una raccolta fondi per aiutare mamma Francesca

"Mamma Francesca ha sempre aiutato tutti, non ha mai detto di no a nessuno. E adesso è giusto che sia lei a essere aiutata".

Parla così, Stefania, sua amica da 30 anni, volontaria da tempo nella casa aperta all’accoglienza di Francesca legata alla Comunità Papa Giovanni XXIII e dell’associazione Rinascere di Cervignasco, lanciando un appello e una raccolta fondi su GoFundMe ( qui )

Francesca Bonivardo, saluzzese, naturopata, è mamma di 8 figli, tra naturali e adottati. La sua vocazione e la sua generosità l’hanno portata nel 2012 ad accogliere in casa bambini in difficoltà e con disabilità che, nel 2022 con il marito Lorenzo Abbà, ha poi adottato. “Una scelta sicuramente non facile da gestire - aveva detto in una intervista -, ma che ci arricchisce molto ed è un grande valore per i nostri figli naturali".

[La famiglia di Francesca e Lorenzo nel 2019 con Alessandra Amoroso, cantante vincitrice di Amici, in visita nella loro casa]

La storia di malattia inizia ad ottobre del 2024 quando Francesca viene ricoverata d'urgenza a Cuneo in rianimazione: aveva la febbre molto alta e un grave stato di malessere: una sepsi scatenata da un terribile batterio.

Lo racconta lei stessa, ora che è a casa, dopo mesi di ospedale e riabilitazione: “Un batterio" mangiacarne o killer " simile a quello di Bebe Vio, come detto dai medici, mi ha causato una grave setticemia, un blocco renale che mi ha obbligata alla dialisi, ischemia agli arti inferiori e superiori e necrosi sul 70% del corpo,

All’ospedale di Cuneo sono riusciti a salvarmi, e dopo la rianimazione sono stata spostata al Cto grandi ustionati, da novembre fino a marzo, di quest’anno per tentare con numerosi interventi di innesto di pelle di salvare gli arti.

Purtroppo è stato necessario amputare parte della mano destra (il pollice e indice) che ora necessita di una protesi fissa in silicone e una funzionale per poter recuperare alcuni movimenti della mano.

Ad aprile dopo la riabilitazione a Stella del Mattino, sono finalmente tornata dalla mia numerosa famiglia: 4 maschi e 4 femmine di cui 4 adottivi e sono diventata nonna a maggio di una bimba della nostra figlia adottiva Loredana" .

Al momento Francesca necessita di assistenza h24 perché ha problemi di deambulazione e di equilibrio molto marcati, e ancora esiti delle necrosi molto dolorosi che richiedono una terapia quotidiana.

Per la situazione ha dovuto sospendere il suo ventennale lavoro di naturopata e Stefania, che ha lanciato la campagna di raccolta, si rivolge agli amici e a chi potrà aiutarla per alleggerire un po' il peso della tragedia, che si è trasformata in miracolo dal momento che Francesca ha superato fasi acute, stando attaccata alla vita per tornare dalla sua famiglia, dopo sei mesi di rianimazione.

La sua esistenza però è cambiata per sempre e l'impedimento al lavoro è un grande problema in questo momento.

Per questo il lancio della raccolta fondi con le spese elencate sul sito stesso.

Vanno dai medicamenti topici per la pelle, a integratori per le neuropatie e per le due due protesi: la prima fissa alla mano che si aggira sui 4mila euro (verranno condivisi i preventivi), la seconda che permetterà alcuni movimenti della mano e che costerà più di 20mila euro. "Il Sistema Sanitario Nazionale non passa se non il 10%". Inoltre ci sono le spese per il soggiorno al centro protesi di Budrio (Bo) per due persone per fare lo studio delle protesi in laboratorio.