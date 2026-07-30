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Politica | 30 luglio 2026, 11:02

Racconigi, Consiglio comunale al calor bianco nella Città del Castello

Oltre al caso della sospensiva del Tar sul sottopasso, è probabile che sia lo stesso sindaco Oderda a voler fornire spiegazioni sulle indagini penali da lui evocate nella lettera aperta ai ricorrenti. Interrogazioni, mozioni, e defezioni tattiche al centro di una seduta che, questa sera alle 17,30, si annuncia a dir poco animata

Racconigi, Consiglio comunale al calor bianco nella Città del Castello

Non saranno il regolamento acustico e quello della Tari a rendere effervescente a Racconigi la seduta del Consiglio comunale di questa sera, giovedì 30 luglio ore 17,30, bensì il tema del sottopasso e altre questioni connesse, nonostante non risultino all’ordine del giorno.

Certo è che per Valerio Oderda, la seduta di questa sera, si annuncia come una delle più difficili da quando è sindaco di Racconigi, vale a dire dal giugno 2017.

La sospensiva del Tar ai lavori del sottopasso ferroviario – in attesa della sentenza prevista per marzo 2027 – ha reso il clima incandescente dopo la lettera aperta del sindaco indirizzata ai ricorrenti.

C’è un passaggio in quella missiva che apre però un altro fronte, inedito e finora rimasto nascosto.

È lo stesso Oderda a richiamarlo, parlando di indagini penali della magistratura che lo chiamano in causa e che riguarderebbero non meglio precisati aspetti della vita amministrativa racconigese.

Qual è il nesso di relazione tra la decisione del Tar, che è un organo di giustizia amministrativa, e le inchieste di natura penale di cui il primo cittadino fa cenno?

Sono due ambiti assolutamente distinti: in che misura e perché si sono incrociati? 

Su questo aspetto è verosimile che sia il sindaco stesso – avendo lui sollevato il tema – a voler fornire spiegazioni.

A poche ore dal Consiglio si parla di interrogazioni, mozioni, assenze tattiche. 

Vedremo quel che sarà.

GpT

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