Canoni idrici, Sacchetto (Fdi): "Con un Odg chiediamo tempi certi per le erogazioni alle Province"

Accompagnare il percorso di miglioramento già avviato dalla Giunta regionale col suo lavoro, nella gestione dei canoni idrici e rafforzare il principio della corretta destinazione delle risorse trasferite alle Province, è questo l'obiettivo dell'Ordine del giorno depositato dal Consigliere regionale di Fratelli d'Italia Claudio Sacchetto, collegato al Disegno di Legge di Assestamento al bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Piemonte.

L'iniziativa nasce in piena sintonia con il lavoro che la Giunta regionale sta portando avanti per rendere più efficiente il sistema di riparto e di corresponsione dei canoni idrici spettanti alle Province piemontesi. L'ordine del giorno intende infatti consolidare questo percorso, promuovendo procedure amministrative che assicurino tempi certi, trasparenti e quanto più possibile predeterminati per il trasferimento delle risorse, così da consentire agli enti di area vasta una programmazione finanziaria più efficace.

"Le Province svolgono un ruolo fondamentale, per questo è importante che possano contare su trasferimenti tempestivi e programmabili, il nostro Ordine del giorno vuole sostenere il percorso di efficientamento che la Giunta regionale ha già avviato, rafforzando un rapporto di collaborazione istituzionale basato su regole chiare e tempi certi", dichiara Sacchetto.

L'atto impegna inoltre la Giunta a valutare l'adozione di ulteriori indirizzi amministrativi o iniziative normative che possano rendere ancora più puntuale la disciplina delle tempistiche di assegnazione e liquidazione dei canoni, oltre a garantire un'informazione periodica alle Province sullo stato della riscossione e sui tempi previsti per il trasferimento delle risorse.

Particolare rilievo assume anche l'ultimo punto dell'Ordine del giorno, che propone di prevedere una rendicontazione analitica da parte delle Province sull'utilizzo delle somme ricevute, indicando gli interventi finanziati e la loro riconducibilità alle funzioni delegate dalla Regione nell'ambito degli accordi sottoscritti.

"I canoni idrici rappresentano una risorsa importante che la Regione destina alle Province anche in relazione alle funzioni che esse esercitano per conto dell'ente regionale, è quindi corretto che vi sia piena trasparenza sul loro impiego e che tali risorse siano utilizzate in coerenza con le finalità per le quali vengono attribuite, non si tratta di introdurre nuovi vincoli, ma di valorizzare un principio di buona amministrazione: garantire che ogni euro destinato ai territori sia impiegato per rafforzare le funzioni delegate e migliorare i servizi resi ai cittadini. L'obiettivo è consolidare una collaborazione sempre più efficace tra Regione e Province, migliorando la programmazione degli investimenti e assicurando la massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, è un'iniziativa che va nella stessa direzione dell'azione della Giunta regionale e che punta a rendere il sistema ancora più efficiente, nell'interesse dei territori piemontesi", conclude Sacchetto.