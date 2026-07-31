CALCIO / "Giallorossi Day": il nuovo Bra ha incontrato stampa e tifosi [FOTO e VIDEO]

Si è svolto, giovedì 30 luglio, il "Giallorossi Day", un momento per conoscere da vicino il nuovo Bra di mister Boschetto e della rinnovata dirigenza presieduta da Eva Valenza.

Giocatori e staff si sono ritrovati all'Attilio Bravi dove hanno rilasciato interviste ai giornalisti intervenuti, scattato foto di rito e ricevuto il caloroso saluto dei tifosi, con i quali è stato ribadito il consueto "patto": sostegno sugli spalti in cambio di impegno sul terreno di gioco.

Subito dopo la squadra ha svolto una seduta di allenamento sul sintetico adiacente al Bravi, proseguendo la preparazione in vista della prossima stagione.

Presto per capire quale ruolo potranno ritagliarsi Giallombardo (unico "superstite della passata annata) e compagni. Il gruppo è giovane ma affamato e sarà il campo, come sempre, ad esprimere le sentenze.

Le interviste a margine dell'evento (GUARDA IL VIDEO)

A.C.Bra 26/27

Presidente: Eva Valenza

DG Area Football: Albert D'Alterio

Direttore generale Area Corporate: Franco Niutta

Allenatore: Riccardo Boschetto

Direttore sportivo: Luca Merlo

(La nuova dirigenza giallorossa: da sinistra Niutta, Merlo, Valenza e D'Alterio)

I giocatori ufficializzati

Tommaso Minniti (centrocampista)

Edoardo Colferai (attaccante)

Andrea Melani(difensore)

Matteo Giolfo(centrocampista)

Aron Persiano (attaccante)

Christian Foglio (centrocampista)

Lorenzo Bardini(difensore)

Mouhmadou Thiam (difensore)

Lorenzo Lancellotti (portiere)

Samuele Giallombardo (centrocampista)

Francesco Macrì (attaccante)

Federico Gabriele (centrocampista)

Andry Firman (difensore)

Alessandro Bertini (esterno)

Lamine jr Tall (attaccante)

(Foto di Samuele Bernardi)