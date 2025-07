Ex residence “della Stazione”: il Comune di Alba ha pronto un progetto sociale, ma tutto è fermo per un contenzioso

Un progetto sociale c’è, e ha già ricevuto il via libera dalla proprietà. Ma l’ex residence “Della Stazione” di Alba – sgomberato lo scorso 11 luglio 2024, mentre erano presenti 17 lavoratori in condizioni igienico-sanitarie critiche – resta bloccato da un contenzioso civile tra la società proprietaria e l’ex locatario. La situazione è ferma in attesa di una pronuncia del tribunale.

A riportare il tema in Consiglio comunale è stata la consigliera di opposizione Martina Amisano, della lista Alba Città per Vivere, che ha chiesto aggiornamenti sui tempi e sui progetti previsti per l’edificio. “Parliamo di uno spazio urbano strategico, che riguarda la qualità della vita e le politiche sociali della città – ha detto –. Vorremmo sapere se sono previste progettualità e con quali tempistiche”.

La questione, già sollevata nei mesi scorsi dal consigliere Massimo Reggio, è tornata d’attualità anche grazie alla recente mobilitazione del collettivo Mononoke, che ha riportato il caso all’attenzione pubblica attraverso i propri canali di comunicazione.

A rispondere è stata l’assessora alle Politiche sociali Donatella Croce, che ha confermato la situazione di impasse: “Grazie al lavoro del nostro ufficio tecnico, abbiamo predisposto un progetto per il riutilizzo dell’immobile con finalità sociali. La società FS Sistemi Urbani, proprietaria dell’edificio, ha espresso un parere positivo, ma attualmente non possiamo stipulare alcun contratto, perché l’immobile è ancora vincolato da un precedente contratto di affitto non risolto. La vicenda è oggetto di un contenzioso legale tuttora in corso”.

Il progetto elaborato dal Comune prevede un riadattamento dell’edificio per servizi rivolti a famiglie e persone anziane, integrato con un intervento di riqualificazione del giardino antistante. L’obiettivo, ha spiegato Croce, è quello di “favorire un utilizzo intergenerazionale e contribuire alla valorizzazione dell’intera area attorno alla stazione ferroviaria”. Non appena sarà possibile, verrà avviata la contrattazione per acquisire l’immobile attraverso una delle formule consentite.

La consigliera Amisano ha preso atto della risposta, ma ha ribadito la necessità di procedere con urgenza: “La speranza è che il nodo legale si risolva quanto prima. È importante che un luogo così significativo possa essere restituito alla città con una destinazione pubblica e sociale, come i cittadini chiedono da tempo”.