RALLY / La campionessa italiana Sara Carra e lo Junior Luca De Marco al via della sfida nelle Langhe

Il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco ACI SPORT 2026 è arrivato sulle strade di Alba per la sua quinta tappa, che nel primo fine settimana di agosto sulle impegnative strade piemontesi probabilmente inizierà a definire alcuni importanti risultati della stagione.

Sara Carra nelle Langhe insieme a Deborah Casazza

La campionessa italiana Rally in carica affronterà il “Regione Piemonte” 2026, uno degli eventi più prestigiosi del panorama rallystico nazionale giunto alla ventesima edizione, alla conquista della Coppa ACI Sport Femminile 2026.

Al volante della Škoda Fabia Rally2 Evo del team Erreffe, in questa occasione la giovane salentina portacolori della scuderia Casarano Rally Team sarà affiancata alle note dalla genovese Deborah Francesca Casazza, alla sua “prima” nella massima serie tricolore. L’equipaggio proverà a superare al meglio le undici prove speciali distribuite tra sabato e domenica, che metteranno alla prova equipaggi e vetture su un percorso tecnico e spettacolare immerso in un territorio patrimonio UNESCO.

“Arriviamo motivate e pronte a dare il massimo, consapevoli dell’importanza di questo appuntamento nel campionato” - dichiara Sara Carra al via della competizione.

Sull’onda del risultato ottenuto al Rally di Roma Capitale 2026, dove Sara Carra ha dimostrato competitività e maturità su un palcoscenico internazionale, l’obiettivo sarà quello di proseguire nel percorso di crescita, confermando solidità e prestazioni.

Luca De Marco su Lancia per lo Junior CIAR

Nuovo impegno tricolore per Luca De Marco, atteso al via del Rally Regione Piemonte 2026, navigato da Andrea Pessot sulla Lancia Ypsilon Rally4 attesa per la prima volta sugli asfalti di Alba, proseguendo il proprio percorso nel CIAR Junior Team ACI Sport, contesto di riferimento per i giovani talenti italiani.

La gara piemontese rappresenta uno degli appuntamenti più tecnici e selettivi dell’intero calendario tricolore, un percorso articolato su oltre 140 chilometri di prove speciali distribuite su tre giornate di gara, con l’epilogo dell’arrivo nella cornice di Piazza Prunotto, domenica 2 agosto. Per De Marco si tratta di un banco di prova fondamentale e di un’opportunità importante per puntare a un risultato significativo nella categoria Rally4.