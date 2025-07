Camion in fiamme nella galleria Gai dei Monti: riaperta l’A6 verso Savona, ancora chiusa in direzione Torino

È stata riaperta al traffico in direzione Savona la carreggiata sud dell’autostrada A6 Torino–Savona, dopo il violento incendio che ha coinvolto un mezzo pesante all’interno della galleria Gai dei Monti, a sud del casello di Mondovì, nelle prime ore di oggi, giovedì 31 luglio.

Il mezzo in questione era un camion carico di farina di soia. Le fiamme, scoppiate improvvisamente, hanno causato la chiusura immediata dell’autostrada in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra Mondovì e Niella Tanaro. Fortunatamente, non si registrano feriti né il coinvolgimento di altri veicoli.

Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei tecnici Anas, l’incendio è stato completamente domato nel corso del pomeriggio. Dopo le operazioni di messa in sicurezza, la circolazione verso Savona è potuta riprendere regolarmente.

Resta invece ancora chiusa la carreggiata in direzione Torino, dove sono in corso verifiche tecniche per accertare eventuali danni strutturali alla galleria e agli impianti. Secondo le prime informazioni, i controlli potrebbero richiedere diverso tempo, e la riapertura avverrà solo dopo l’ok definitivo dei tecnici.

Per chi viaggia verso Torino, è possibile rientrare in autostrada alla stazione di Mondovì, seguendo la viabilità ordinaria attraverso la Strada Provinciale 314, la Strada Provinciale 12 e la Strada Statale 12.