VOLLEY MASCHILE / Ufficializzate le 14 formazioni che disputeranno Il campionato regionale di Serie C 2026/2027

La Fipav Piemonte ha comunicato i nominativi delle 14 formazioni che disputeranno il campionato regionale di Serie C maschile 2026/2027: Vbc Mondovì, Villanova, Savigliano, Cuneo, Acqui, Asti, Ovada, Parella Torino, S. Paolo Torino, Lasalliano Torino, Val Sangone, Chieri, Montanaro e Pavic Romagnano.

La giornata inaugurale del campionato è prevista nel fine settimana del 17-18 ottobre, l’ ultima dell’ anno solare 2026 (10 giornata d’ andata) nel fine settimana del 19-20 dicembre. Il primo turno dell’ anno solare 2027 (11 giornata d’ andata) è in programma nel fine settimana 9-10 gennaio, mentre l’ andata terminerà nel fine settimana del 23-24 gennaio. Il girone di ritorno prenderà il via nel fine settimana del 6-7 febbraio e terminerà in quello del 15-16 maggio. Come di consueto il campionato avrà quale antipasto la Coppa Piemonte, la cui prima fase durerà dal fine settimana del 19-20 settembre a quella del 3-4 ottobre, la seconda l’ 8 dicembre e la fase finale nel fine settimana del 30-31 gennaio, ossia al termine del girone d’ andata.

Sul fronte del mercato in casa monregalese si continua a lavorare con grande intensità al fine di individuare i giusti prospetti che possano permettere di allestire una rosa in grado di ben figurare e di permettere ai più giovani di compiere il proprio percorso di crescita serenamente e senza eccessive pressioni. Dopo l’ annuncio dell’ accordo con il nuovo palleggiatore Marco Sangregorio, regista giovane ma di talento e di sicura prospettiva, e quello della conferma dell’ esperto centrale Stefano Catena, il primo comparto ad essere completato è proprio quello dei centrali, in cui è stato ufficializzato il rinnovo dei due classe 2002 Matteo Caldano e Gioele Borsarelli, giocatori esperti e che da diverse stagioni ormai fanno parte della rosa monregalese.